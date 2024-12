「age!!」が2025年新商品として和装デザイナーであるウエオカタローがデザインした「いちご」を日仏で発表します。

2024年12月21日(土)、22日(日)は日本の渋谷で、2025年1月30日(木)、31日(金)はフランス・パリで新商品を発表・展示し、受注会を開催します。

age!!「いちご」

柄 : いちご

生地 : 本場大島紬・絹100%

仕立て : 日本(手縫い)

証明 : 本場大島紬・NFTによる柄・制作者・制作年タグ付き

納品形態: お仕立てしてお届け

「age!!」が2025年新商品として和装デザイナーであるウエオカタローがデザインした「いちご」を日仏で発表します。

2024年12月21日(土)、22日(日)は日本の渋谷で、2025年1月30日(木)、31日(金)はフランス・パリで新商品を発表・展示し、受注会を開催します。

本場奄美大島紬協同組合の若い職人が集まった本場奄美大島紬NEXTプロジェクトは、2023年8月30日(水)に、新ブランド「age!!」を立ち上げました。

本ブランドは、和装デザイナーであるウエオカタロー氏と商品を開発し、次世代、世界のストリートファッション業界に向けたモダンデザインを目指した新たな大島紬の制作に挑戦するものです。

2024年には奄美群島喜界島に残る昔話「月と太陽」からインスピレーションを受け、本場奄美大島紬の亀甲柄の生地に太陽を金箔で、月を純白銀箔で表現した「箔大島」を発表しました。

「箔大島」に続き2025年新商品として「いちご」を発表します。

この商品のブランド「age!!」では、伝統工芸の問題の一つである証明の保存を解決するべく、各商品一つ一つにナンバリングしたタグが仕立て後につけられ、制作職人名や産地証明が電子証紙として残ります。

そして、唯一の織り上げたデザインを偽装や盗作の無いよう代替え不可能なデジタルデータ(NFT)として保存・公開・出品していきます。

次世代、世界のストリートファッション業界に向けたモダンデザインを目指した新たな大島紬の制作に挑戦した商品で、東京・渋谷、フランス・パリにて展示・受注会を開催します。

本場奄美大島紬NEXTプロジェクトメンバーの職人が直接案内。

開催当日には、若い職人が本場奄美大島紬NEXTプロジェクトメンバーが商品を説明。

■日仏新商品発表イベント概要

<日本>

開催名 : 本場奄美大島紬NEXTブランド「age!!」2025年新商品展示・受注会

日時 : 2024年12月21日(土)11時〜17時

12月22日(日)11時〜17時

開催場所: 宇田川町ビルディング1F

〒100-0006 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F

内容 : age!!2025年新商品「いちご」・age!!商品「箔大島」展示受注受付け

NEXTプロジェクト関連商品展示・活動展示

<フランス>

開催名 :本場奄美大島紬NEXTブランド「age!!」2025年新商品展示・受注会

日時 :2025年1月30日(木)・31日(金)18時〜21時

開催場所:Comptoir de Kimono, 21 Blvd Saint Martin,

パリ, フランスCOMPTOIR DE KIMONO

内容 :age!!2025年新商品「いちご」・age!!商品「箔大島」展示受注受付け

NEXTプロジェクト関連商品展示・活動展示

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウエオカタローがデザイン!age!!「いちご」 appeared first on Dtimes.