携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

今回は「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「くまのプーさん」「エイリアン」「マーベル」デザインの「ダイカット ストラップホルダー」を紹介します☆

PGA「ダイカット ストラップホルダー」

価格:各1,480円(税込)

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

ディズニーキャラクターがデザインされた「ダイカットストラップホルダー」5種が、PGAから登場。

ストラップホールのないケースに挟むだけで、簡単にストラップが付けられるグッズです。

端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加。

端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。

クリア素材なので、iPhone本体の美しさも見せられます☆

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」の後ろ姿をデザインしたストラップホルダー。

トレードマークの赤いズボンや、黄色のくつを着用しています。

かっこいい立ち姿を見せる「ミッキーマウス」を身近に感じられるグッズです。

ドナルドダック

セーラー服を着た「ドナルドダック」の後ろ姿をデザイン。

両手を腰に当てる、とってもかわいらしいポーズもポイントです。

「ドナルドダック」らしい、ブルーを基調としてデザインされたディズニーグッズです。

くまのプーさん

まんまるフォルムが愛らしい「くまのプーさん」

両手を大きくあげた姿がデザインされています。

「プーさん」がスマートフォンを頼もしく守ってくれるグッズです。

エイリアン

ディズニー&ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「エイリアン」の後ろ姿が描かれた「ダイカット ストラップホルダー」

お馴染みのブルーの服を着用した「エイリアン」がデザインされています。

特徴的な形の耳や、頭の触覚なども再現されています。

マーベル

マーベルのロゴを大きくデザインしたグッズ。

鮮やかなレッドを基調として、スタイリッシュなデザインに仕上げられています。

マーベル定番のボックスロゴが、iPhoneをよりかっこよく見せてくれます。

PGAの「ダイカット ストラップホルダー」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

