警視庁から表彰！国際自動車「路上横臥者保護活動」

国際自動車「路上横臥者保護活動」

国際自動車は、多くの路上で寝ている人をはじめとする多くの人命保護活動が評価され、2024年11月22日に警視庁交通部長から表彰を受けました。

本年、警視庁管内の各警察署長から感謝状を授与された乗務社員は25名に達し、乗務員の使命感と人命尊重の精神、そして東京の街を守る姿勢が高く評価されました。

国際自動車は、タクシー、ハイヤー、バスといった公共の道路を利用する事業者として、東京の街の安全に貢献することを重要な責務と考えています。

この活動は、三鷹営業所の一乗務社員による路上横臥者の保護および警察への通報を契機に全社へと広がり、安全を確保する活動として乗務員の日々の業務を通じて、交通安全のみならず、東京の街を見守り、安全・安心な環境づくりに貢献しています。

その結果、本年は50名もの乗務社員が勤務中に人命救助に貢献し、そのうち警視庁管内の各警察署より25名が感謝状を拝受しました。

その活動が高く評価され、今回警視庁本部から表彰を受ける運びとなりました。

これは、国際自動車の「安全第一」の理念に基づく乗務社員一人ひとりの行動が社会貢献に繋がっている証です。

国際自動車は、今後も公共の道路を利用する事業者としての責任を強く自覚し、路上横臥者保護活動を継続するとともに、東京の街の安全を守る様々な取り組みを積極的に推進していきます。

