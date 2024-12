街のパン屋さんで買える部門グランプリは「ピカンテ」！2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー

カリフォルニア くるみ協会日本代表事務所は、その年一番人気のくるみパンを決定するコンテスト「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」の受賞作品を発表します。

カリフォルニア くるみ協会日本代表事務所は、その年一番人気のくるみパンを決定するコンテスト「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」の受賞作品を発表。

「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」は、2024年10月3日から11月3日に開催された「くるみパン総選挙」によって110万を超える消費者からの投票の結果、「コンビニ・スーパーで買える袋パン部門」、「街のパン屋さんで買える部門」、そして2024年新設された「パン好きインフルエンサー推薦部門」で上位3商品が決定しました。

ベーカリーやインフルエンサーから事前にエントリーされたのは合計55種類ものくるみパン。

ハード系やソフト系、食事パンやおやつパンなど、多くの種類のくるみパンを知ってもらうきっかけとなりました。

「街のパン屋さんで買える部門」では、投票によって選出された上位10商品を、一般社団法人日本パン技術研究所 山本剛史先生、カリフォルニア くるみ協会、特別審査員として女優の鈴木保奈美さんの3名による試食審査を行った結果、上位3商品が決定しました。

■コンビニ・スーパーで買える袋パン部門

グランプリ:株式会社タカキベーカリー 「石窯くるみパン」

金賞 :敷島製パン株式会社(Pasco) 「しっとりくるみ蒸しパン 2個入」

優秀賞 :フジパン株式会社 「くるみあんぱん」

グランプリを受賞した株式会社タカキベーカリーの担当者コメント:

今回は、輝かしい賞を頂戴し誠に光栄に思います。

いつもご愛顧いただいている皆さまのおかげだと存じます。

これからも、“カリフォルニアくるみ”のおいしさを活かした丁寧なパン作りを続け、たくさんの方にお届けできればと思います。

■街のパン屋さんで買える部門

グランプリ :Boule Beurre Boulangerie 「ピカンテ」

金賞 :LA VIGNE AKIKO 「クイニーアマン風くるみぱん」

優秀賞 :パンのみせアンヌアンネ 「三種柑橘のくるみパン」

審査員特別賞:オーケー 「くるみパン」

グランプリを受賞したBoule Beurre Boulangerieの担当者コメント:

今回はパティシェールである妻のアイディアで作った商品の受賞であるため、まさに同店のコンセプトそのものが評価されて、大変嬉しいです。

めいっぱい飾ったくるみパンを作ってみました。

くるみパンの可能性をお客様に感じていただけて、次の挑戦に意欲がわきます!

■パン好きインフルエンサー推薦部門

グランプリ : Pain des Philosophes 「ポミエ」

麦っ娘(Instagram:@pan_art.museum)推薦

金賞 : TOLO PAN TOKYO 「イチゴノワレザン」

パンくん(Instagram:@pan.commu)推薦

優秀賞 : Le Ressort 「パンオノワ」

パンくん(Instagram:@pan.commu)推薦

グランプリを受賞したPain des Philosophesの担当者コメント:

今回は、グランプリを頂きありがとうあります。

消費者様に評価していただけたことを誠に光栄に思います。

これからも、カリフォルニアくるみの良さを引き出したパンを皆様に届けられたらと思っています。

推薦したパン好きインフルエンサーの麦っ娘コメント:

今回は、数ある素晴らしい商品の中から、私が推薦したパンをグランプリに選んでいただきありがとうあります。

大好きなお店のパンがグランプリに輝き、大変嬉しく思います。

Pain des Philosophesさんには他にもくるみを使った美味しいパンがあるので、くるみが好きな方はぜひ足を運んでみてください!

●プロ代表審査員、一般社団法人日本パン技術研究所 山本剛史先生による講評

今回は、くるみと他の食材との組み合わせや、パン生地の種類も多彩でバラエティな作品が多かった印象です。

その中でも、よりくるみとパンの特徴が際立ったと思われる作品を選出しました。

くるみは様々な食材と相性が良いですが、くるみとドライフルーツやチーズ、ハチミツと長時間発酵の食事パン生地の組み合わせは、それぞれの特徴が強調された濃厚な味わいの作品でした。

クロワッサン生地にくるみとくるみのフィリングを複数の工程で使用し、より濃厚かつくるみを全面に感じられる作品も、見た目や美味しさのインパクトがありました。

ソフトなパン生地にくるみを練り込み、シンプルで食べ応えのある作品は、コストパフォーマンスも高く、人気アイテムとして定着していると思います。

各作品ともにくるみのサイズや処理、加工など随所に工夫されていることがそれぞれの美味しさに表れていました。

毎回、技術力とアイディアはもちろんのこと、それらを継続されているベーカーの方々の努力に感謝します。

くるみパンの美味しさと可能性を実感する審査となりました。

山本剛史先生

●消費者代表審査員、鈴木保奈美さんによる講評

「くるみパン オブ・ザ・イヤー」へエントリーしてくださったパン屋さん、そして投票してくださった皆様、ありがとうあります。

数年前には「えっ、パン屋さんでくるみパン、見たことあったっけ?」などと言われたこともありましたが、今やすっかり浸透して、スーパーマーケットでも当たり前の存在になりつつあるようで、うれしい限りです。

2024年も楽しく審査されましたが、実のところ優劣なんてありません。

鈴木保奈美さん

カリフォルニア くるみ協会は本コンテストを通じ、スーパーフードとして世界的に注目されているヘルシーなくるみを毎日手軽においしく食べる手段の一つとして、ますます「くるみパン」が日本の皆さまに愛され、食卓に浸透することを期待しています。

●2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー 受賞作品の紹介

<コンビニ・スーパーで買える袋パン部門>

■グランプリ

「石窯くるみパン」 株式会社タカキベーカリー

価格 :170円(税込)

販売地域:全国

※北海道・東北・信越・沖縄県を除く

※地域により一部販売していない場合あり

ほんのり甘みのある生地に、カリフォルニア産くるみを混ぜ込み、石窯で香ばしく焼き上げました。

風味豊かな自家製発酵種の生地に、香ばしい小麦ブランと種子島産粗糖の甘みを効かせて味わい深く。

噛みしめるほどに大粒のくるみの存在感が感じられ、旨味と香ばしさが広がります。

「石窯くるみパン」

■金賞

「しっとりくるみ蒸しパン 2個入」 敷島製パン株式会社(Pasco)

価格 :153円(税込) ※2024年12月現在

販売地域:東北、関東、中部、関西、中国、四国地区

三温糖と黒糖蜜を使用し、くるみをトッピングした国産小麦の蒸しパンです。

しっとりした生地で、三温糖と黒糖蜜で深みのある程よい甘さを楽しめます。

そのままはもちろん、電子レンジで温めても、軽くトーストしても美味しくいただけます!

「しっとりくるみ蒸しパン 2個入」

■優秀賞

「くるみあんぱん」 フジパン株式会社

価格 :136円(税込)

販売地域:東北・関東エリア

くるみを練り込んだ生地に粒あんを包み、ふんわりと焼き上げました。

くるみの香ばしさや食感と、あんの甘さが調和したおいしいあんぱんです。

くるみと粒あんの量やバランスにもこだわりました。

「くるみあんぱん」

<街のパン屋さんで買える部門>

■グランプリ

「ピカンテ」 Boule Beurre Boulangerie/東京都

価格:420円(税込)

くるみパンを1番美味しくたべるための脇役を全て揃えて、菓子職人の考え方で組み上げたパンです。

なので、見た目のインパクトも大きいはずです。

「ピカンテ」

■金賞

「クイニーアマン風くるみぱん」 LA VIGNE AKIKO/東京都

価格:370円(税込)

くるみペーストとバターを折り込んだ特製クロワッサン生地で、自家製くるみ餡を包み、焼き上げました。

キャラメルリゼされたくるみのザクザクとした食感と美味しさは絶品です。

店名物のくるみあんぱんの進化系です。

「クイニーアマン風くるみぱん」

■優秀賞

「三種柑橘のくるみパン」 パンのみせアンヌアンネ/東京都

価格:518円(税込)

北海道産石臼挽き粉とフランス産小麦を使用し低温長時間発酵させた風味豊かな生地に、オレンジ、ゆず、シトロンとくるみを練り込み、爽やかさと香ばしさを味わえる食事パンです。

「三種柑橘のくるみパン」

■審査員特別賞

「くるみパン」 オーケー/関東・関西エリア

価格:238円(税込)

パネトーネ種を配合した、ソフトでしっとりした生地に25%のくるみを練り込み、香ばしさとほのかな甘味を感じられるくるみパンです。

「くるみパン」

<パン好きインフルエンサー推薦部門>

■グランプリ

「ポミエ」 Pain des Philosophes/東京都

価格 :690円(税込)

推薦インフルエンサー:麦っ娘(Instagram:@pan_art.museum)

砂糖とフレッシュジンジャー、ワインで似たリンゴと、ローストしたクルミ、りんごの天然酵母が入った、長時間発酵のパンです。

りんごの木をイメージしています。

「ポミエ」

■金賞

「イチゴノワレザン」 TOLO PAN TOKYO/東京都

価格 :470円(税込)

推薦インフルエンサー:パンくん(Instagram:@pan.commu)

コンセプトは、「香り勘違い」。

そのモノは入っていないのに、成分の組み合わせによるそのモノの香りがする味わいのパンを作ることです。

赤ワインを連想させる組み合わせになっています。

そこに香りに負けないようにライ麦をメインに使い、少しの酸味をサワー種で、そして他にないのが周りにつけたくるみにスパイス、レモンゼストをまとわせ、樽の中で熟成させた感じを出しています。

くるみの皮に樽の成分が含まれていることでの着目です。

「イチゴノワレザン」

■優秀賞

「パンオノワ」 Le Ressort/東京都

価格 :390円(税込)

推薦インフルエンサー:パンくん(Instagram:@pan.commu)

ミルキーな味わいのセミハードパンの中にたっぷりとくるみが入っています。

歯切れよいパンにくるみの味わい、食感がありとまらなくなります。

「パンオノワ」

