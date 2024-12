九州醤油使用！博多豚そば月や西梅田店「支那そば月やの支那そば」

博多豚そば月や西梅田店にて、支那そば月やの支那そばを12月11日(水)より販売します。

博多豚そば月や西梅田店「支那そば月やの支那そば」

価格 :880円(税込)

商品名:チャーシューそば

価格 :1,045円(税込)

■九州極上醤油ラーメン 支那そば

【「醤油」にとことんこだわる】

極上の「コク」と「甘み」の九州醤油を使用。

月やはラーメンのかえしである「醤油」にとことんこだわっています。

麺との相性を考えた醤油選びは醤油ラーメンにはかかせないものです。

選び抜いた3種類の醤油をブレンドしています。

【「スープ」にとことんこだわる】

醤油の旨みを損なわないよう鶏がらベースに野菜を加え、「あっさり」なのに「コク」と「深み」を出す事にこだわりました。

【「麺」にとことんこだわる】

麺は中太縮麺。

気温、湿度、熟成具合に細心の注意を払い、スープに絡みやすい麺を使用しています。

小麦の香りを感じるのど越しの良い麺となっています。

また中太のため茹で時間は3分ほどかかります。

関西ではここでしか食べれない九州極上醤油ラーメン。

