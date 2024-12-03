監視体制の緊急強化を実施した上で営業を再開！GINZA XIAOMA 香港
GINZA XIAOMA 香港において発生した盗難被害について、以下の通り報告されました。
GINZA XIAOMA 香港
GINZA XIAOMA 香港において発生した盗難被害について、以下の通り報告。
なお、XIAO MA 香港店は防犯設備および監視体制の緊急強化を実施した上で、本日より営業を再開しています。
【事件概要】
● 発生日時：2024年11月30日 午前7時33分(香港時間)
● 発生場所：XIAO MA 香港店
Room 1705, New World Tower 1, 16-18
Queen’s Road Central, Central District, Hong Kong
● 被害状況：○エルメスのバッグ66点(バーキン、ケリーを含む)
○被害総額
約1,000万香港ドル(内、委託商品被害額：約300万香港ドル)
● 事件概要：3名の犯人が店舗に侵入し、商品を強奪
【対応状況】
＜警察への通報と捜査協力＞
● 香港警察重要犯罪課による捜査が進行中
● 監視カメラ映像および関連証拠を警察に提出
＜被害商品への対応＞
● 委託商品については契約に基づく100％補償を実施
● 該当するお客様への個別連絡と補償手続きを開始
＜セキュリティ対策＞
● 店舗の防犯設備・警報システムの緊急強化
● ビル管理会社と連携した監視体制の強化
【お客様情報について】
本事案による顧客情報の漏洩は一切ございません。
【店舗営業状況】
● XIAO MA 銀座中央通り本店および XIAO MA シンガポール店は、通常通りの営業を継続しています。
● XIAO MA 香港店は防犯設備および監視体制の緊急強化を実施した上で、本日12月2日11:00(香港時間)より営業を再開しています。
● 全店舗において、既存のセキュリティ体制は万全を期していますが、さらなる見直しと強化を進めていきます。
【今後の対応と再発防止策】
1. セキュリティ体制の強化
○ 防犯システムの全面的な見直しと最新設備の導入
○ 警備体制の強化
○ 商品保管方法の改善
2. 店舗運営体制の強化
○ スタッフ教育・研修の徹底
○ リスク管理体制の見直し
○ グローバル店舗における危機管理マニュアルの改訂
3. お客様の資産保護
○ 保険補償範囲の拡大
○ 商品管理システムの強化
○ セキュリティ認証の厳格化
【店舗情報】
XIAO MA 銀座中央通り本店
https://ginzaxiaoma.com/ja/new-open
所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目8-21 第21中央ビル1F・2F
銀座駅 A13出口 徒歩5分
銀座一丁目駅 7番出口 徒歩2分
電話番号：0120-900-864
営業時間：11:00〜20:00
XIAO MA 銀座中央通り本店
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