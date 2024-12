GINZA XIAOMA 香港において発生した盗難被害について、以下の通り報告されました。

GINZA XIAOMA 香港

GINZA XIAOMA 香港において発生した盗難被害について、以下の通り報告。

なお、XIAO MA 香港店は防犯設備および監視体制の緊急強化を実施した上で、本日より営業を再開しています。

【事件概要】

● 発生日時:2024年11月30日 午前7時33分(香港時間)

● 発生場所:XIAO MA 香港店

Room 1705, New World Tower 1, 16-18

Queen’s Road Central, Central District, Hong Kong

● 被害状況:○エルメスのバッグ66点(バーキン、ケリーを含む)

○被害総額

約1,000万香港ドル(内、委託商品被害額:約300万香港ドル)

● 事件概要:3名の犯人が店舗に侵入し、商品を強奪

【対応状況】

<警察への通報と捜査協力>

● 香港警察重要犯罪課による捜査が進行中

● 監視カメラ映像および関連証拠を警察に提出

<被害商品への対応>

● 委託商品については契約に基づく100%補償を実施

● 該当するお客様への個別連絡と補償手続きを開始

<セキュリティ対策>

● 店舗の防犯設備・警報システムの緊急強化

● ビル管理会社と連携した監視体制の強化

【お客様情報について】

本事案による顧客情報の漏洩は一切ございません。

【店舗営業状況】

● XIAO MA 銀座中央通り本店および XIAO MA シンガポール店は、通常通りの営業を継続しています。

● XIAO MA 香港店は防犯設備および監視体制の緊急強化を実施した上で、本日12月2日11:00(香港時間)より営業を再開しています。

● 全店舗において、既存のセキュリティ体制は万全を期していますが、さらなる見直しと強化を進めていきます。

【今後の対応と再発防止策】

1. セキュリティ体制の強化

○ 防犯システムの全面的な見直しと最新設備の導入

○ 警備体制の強化

○ 商品保管方法の改善

2. 店舗運営体制の強化

○ スタッフ教育・研修の徹底

○ リスク管理体制の見直し

○ グローバル店舗における危機管理マニュアルの改訂

3. お客様の資産保護

○ 保険補償範囲の拡大

○ 商品管理システムの強化

○ セキュリティ認証の厳格化

【店舗情報】

XIAO MA 銀座中央通り本店

https://ginzaxiaoma.com/ja/new-open

所在地 :〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目8-21 第21中央ビル1F・2F

銀座駅 A13出口 徒歩5分

銀座一丁目駅 7番出口 徒歩2分

電話番号:0120-900-864

営業時間:11:00〜20:00

XIAO MA 銀座中央通り本店

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 監視体制の緊急強化を実施した上で営業を再開!GINZA XIAOMA 香港 appeared first on Dtimes.