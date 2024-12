²¦¼ÔPSG¤ÏRC¥é¥ó¥¹¤È¡¢¥â¥Ê¥³¡õS¥é¥ó¥¹¤Ï6ÉôÀª¤ÈÂÐÀï¡Ä¥¯¡¼¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎR32¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É·èÄê

クープ・ドゥ・フランスのラウンド32の組み合わせ抽選会が2日に行われ、16カードが決定した。リーグ・アン勢が参戦となる今ラウンド。前大会王者のパリ・サンジェルマンはRCランスとのリーグ・アン勢対決が初戦に。また、南野拓実が所属するモナコはUSサン=ジャン(6部)と、伊東純也と中村敬斗が所属するスタッド・ランスはASムツィグ(6部)、オナイウ阿道が所属するオセールはダンケルクとの対戦が決定している。

その他ではサンテチェンヌvsマルセイユのリーグ・アン勢対決が行われることになった。なお、ラウンド32は今月21日と22日に開催予定だ。◆ラウンド32 対戦カードグループAソショー(3) vs クレルモン(2)コルテ(5) vs ニースエスパリー(5) vs ディジョン(3)カンヌ(4) vs グルノーブル(2)ゴールFC(3) vs アネシー(2)ブルゴワン=ジャリュー(5) vs マルティーグ(2)オー・リヨネ(5) vs トゥールーズモナコ vs USサン=ジャン(6)サンテチェンヌ vs マルセイユル・ピュイ(5) vs モンペリエグループBトロワ(2) vs メス(2)FCルーアン(3) vs リールFCSRアグノー(5) vs USブローニュ(3)ASムツィグ(6) vs スタッド・ランスオセール vs ダンケルク(2)ESタオン(5) vs アミアン(2)RCカレー(5) vs ストラスブールドランシーJA(5) vs ナントフェニエ(4) vs リヨンRCサン・ジョセフ(マルティニーク) vs バスティア(2)ティオンビル vs ヴァランシエンヌ(3)グループCFC93ボビニー(4) vs アンジェトゥール(6) vs ロリアン(2)ラヴァル(2) vs メリンガカー(6)RCランス vs パリ・サンジェルマンサン=フィルベールグラン=リュー(5) vs クヴィイー(3)レンヌ vs ボルドー(4)ヴェルゾン(5) vs ル・マン(3)ディー=カブール(5) vs サン・デニス(レユニオン)ギャンガン(2) vs カーン(2)ル・アーヴル vs スタッド・ブリオシャン(4)スタッド・ブレスト vs ラ・ロッシュVF(4)※()内は所属カテゴリー