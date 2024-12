バンダイは、『仮面ライダー電王』より「仮面ライダー電王 スニーカー | HENSHIN by KAMEN RIDER」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。2025年1月発送予定「仮面ライダー電王 スニーカー|HENSHIN by KAMEN RIDER」(16,500円)「仮面ライダー電王」をイメージし、シューレースの付け替えで4フォーム再現が可能なスニーカーが登場。HENSHIN by KAMEN RIDERの特徴である足裏には仮面ライダー電王の設定を踏襲した足跡デザインが徹底再現されている。

白を基調としたベーシックなデザインのスニーカーをベースに、それぞれが特徴を持った4色のシューレースの付け替えで仮面ライダー電王の「ソードフォーム」「ロッドフォーム」「アックスフォーム」「ガンフォーム」の4フォームを再現することが可能。アッパーにはクリア素材の窓を採用し、スニーカーの中のソックスが見えるギミックが追加されている。シューレースの付け替えで、自身の外側、ソックスのコーディネートで自身の内側を変化させ、主人公、野上良太郎がイマジンの憑依により内と外の両方が変化する様を再現。スニーカー中央に位置するベルトはデンオウベルトのデザインを踏襲し、自身がバックルを留めるアクションと、仮面ライダー電王に変身するアクションをリンクさせる。また、アッパーにはデンオウベルトのフォームスイッチをさりげなくデザインすることでフォームチェンジの際のアクションを再現できる。タンには4色のテープでイマジンを表現。デンライナーの連結をイメージし4枚のテープを直列に配置している。ミッドソールには仮面ライダー電王の体に配置されたヒンジデザインを採用。ヒール部には線路をイメージしたモールドをデザインしている。シューレースは4フォーム以外にもシューレースを外すことで「プラットフォーム」、4本すべてをつけることで「クライマックスフォーム」も再現可能。インナーソールでは、自身の選択で未来に進んでいく様を、デンライナーの線路で表現し、スニーカーを履くことが自身の選択になり、強いては未来を選ぶというメッセージが込められている。(C)石森プロ・東映