２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．１０ドル（＋０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５８．５ドル（－２２．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４４．９セント（－２３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．５０セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８５．２５セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．５５（－２．３９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．１０ドル（＋０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５８．５ドル（－２２．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４４．９セント（－２３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．５０セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８５．２５セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８４．５５（－２．３９）
出所：MINKABU PRESS