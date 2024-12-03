・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．１０ドル（＋０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６５８．５ドル（－２２．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０４４．９セント（－２３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３７．５０セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２４．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８５．２５セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８４．５５（－２．３９）

出所：MINKABU PRESS