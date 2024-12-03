ヘッジファンド、11月に収益確保 米大統領選のボラティリティーで
Carolina Mandl
[ニューヨーク ２日 ロイター] - ロイターの入手情報によると、大手ヘッジファンドは１１月に米大統領選を受けたボラティリティーを背景に収益を確保した。
モルガン・スタンレーによると、ヘッジファンド全体の１１月（２７日まで）の運用成績は１．４６％のプラスとなった。年初からはプラス１０．６％。
マルチ・ストラテジー・ヘッジファンド「Cinctive」は、テクノロジーや消費関連、エネルギー、公益事業、金融などのセクターの収益がけん引し、先月のパフォーマンスがプラス５．１％となった。
関係筋によるとケン・グリフィン氏が創業したヘッジファンド運営会社シタデルのマルチ戦略ヘッジファンド「Citadel Wellington」とショーンフェルドの「Schonfeld Strategic Partners」 ともに１．８％上昇した。「The Winton Fund」は０．３％上昇した。
マクロヘッジファンドの「Discovery Capital」の先月の運用成績はプラス１４．５％だった。年初からは４６．５％上昇している。
１１月の主なヘッジファンドの運用成績は以下の通り（１１月２８日まで）
ファンド １１月のパフォーマンス
Citadel Wellington １.８%
Citadel Tactical Trading １.６%
Schonfeld Strategic Partners １.８%
Schonfeld Fundamental Equity １.６%
Discovery Capital １４.５%
The Winton Fund ０.３%
Winton Diversified Macro ０.２%
Cinctive ５.１%