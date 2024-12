アイドルグループ・でんぱ組.incのメンバー・鹿目凛(かなめ・りん)さんの2nd写真集「鹿目凛2nd写真集 beautiful journey 」(徳間書店)が25日に発売される。来年1月に、16年に渡る活動を終える鹿目さんにとって、メンバーとしてラスト写真集となる。 「ぺろりん先生」の愛称でアイドルオタクを描いたイラストや、「彼女とデートなう。に使っていいよ」というフレーズの生みの親としてSNS

