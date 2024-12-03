Pixel 9 128GB(SoftBank)

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　「BCNランキング」2024年11月18日〜24日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　arrows We2 F-52E（FCNT）

4位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

5位　Pixel 8a(au)（Google）

5位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

7位　Pixel 9 128GB(au)（Google）

8位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

9位　arrows We2(UQ mobile)（FCNT）

10位　かんたんスマホ3（京セラ）

Pixel 9 128GB(SoftBank)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。