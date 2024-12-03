日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万8620円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40202.35円 ボリンジャーバンド3σ
39709.16円 ボリンジャーバンド2σ
39215.98円 ボリンジャーバンド1σ
38860.00円 一目均衡表・基準線
38722.80円 25日移動平均
38633.50円 200日移動平均
38620.00円 3日夜間取引終値
38513.02円 2日日経平均株価現物終値
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38365.00円 一目均衡表・転換線
38348.00円 5日移動平均
38260.67円 75日移動平均
38229.62円 ボリンジャーバンド-1σ
37736.44円 ボリンジャーバンド2σ
37550.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37243.25円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40202.35円 ボリンジャーバンド3σ
39709.16円 ボリンジャーバンド2σ
39215.98円 ボリンジャーバンド1σ
38860.00円 一目均衡表・基準線
38722.80円 25日移動平均
38633.50円 200日移動平均
38620.00円 3日夜間取引終値
38513.02円 2日日経平均株価現物終値
38457.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38365.00円 一目均衡表・転換線
38348.00円 5日移動平均
38260.67円 75日移動平均
38229.62円 ボリンジャーバンド-1σ
37736.44円 ボリンジャーバンド2σ
37550.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37243.25円 ボリンジャーバンド3σ
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