　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万8620円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40202.35円　　ボリンジャーバンド3σ
39709.16円　　ボリンジャーバンド2σ
39215.98円　　ボリンジャーバンド1σ
38860.00円　　一目均衡表・基準線
38722.80円　　25日移動平均
38633.50円　　200日移動平均
38620.00円　　3日夜間取引終値
38513.02円　　2日日経平均株価現物終値
38457.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38365.00円　　一目均衡表・転換線
38348.00円　　5日移動平均
38260.67円　　75日移動平均
38229.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
37736.44円　　ボリンジャーバンド2σ
37550.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37243.25円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース