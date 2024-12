アーセナルvs王者ユナイテッド！　日本人15選手参戦のFAカップ3回戦の対戦カード決定

FAカップ3回戦の組み合わせ抽選会が2日に行われた。イングランドサッカー協会(FA)に登録されている全てのクラブが出場可能なFAカップ。この3回戦からはプレミアリーグ勢、チャンピオンシップ(2部)勢が参戦する。今ラウンドの最注目カードは冨安健洋が所属するアーセナルと、ディフェンディングチャンピオンであるマンチェスター・ユナイテッドの優勝候補対決。また、アストン・ビラvsウェストハムがプレミア勢対決となった。

プレミアリーグ首位を走る遠藤航所属のリバプールはEFLリーグ2(4部)のアクリントン・スタンリー、マンチェスター・シティは同じくEFLリーグ2のサルフォード・シティ、チェルシーがEFLリーグ2のモアカムと対戦。トッテナムはナショナルリーグ(5部)のタムワースと対戦する。その他の日本人所属のプレミアリーグクラブでは三笘薫のブライトン&ホーヴ・アルビオンがノリッジ・シティ、菅原由勢のサウサンプトンがスウォンジー・シティ、鎌田大地のクリスタル・パレスがストックポートと対戦。その他では大橋祐紀(ブラックバーン)、斉藤光毅(QPR)、坂元達裕(コヴェントリー・シティ)、瀬古樹(ストーク・シティ)、田中碧(リーズ・ユナイテッド)、橋岡大樹(ルートン・タウン)、平河悠(ブリストル・シティ)、角田涼太朗(カーディフ・シティ)のチャンピオンシップ勢。EFLリーグ1(3部)の岩田智輝、横山歩夢のバーミンガム・シティが参戦する。なお、FAカップ3回戦は2025年1月10〜13日の期間に開催予定だ。◆FAカップ3回戦対戦カードサウサンプトン vs スウォンジー・シティ(2)アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッドエクセター・シティ(3) vs オックスフォード・ユナイテッド(2)レイトン・オリエント(3) vs ダービー・カウンティ(2)レディング(3) vs バーンリー(2)アストン・ビラ vs ウェストハムノリッジ・シティ(2) vs ブライトンマンチェスター・シティ vs サルフォード・シティ(4)ミルウォール(2) vs ダゲナム&レッドブリッジ(5)リバプール vs アクリントン・スタンリー(4)ブリストル・シティ(2) vs ウォルバーハンプトンプレストン(2) vs チャールトン(3)チェルシー vs モアカム(4)ミドルズブラ(2) vs ブラックバーン(2)ボーンマス vs WBA(2)マンスフィールド(3) vs ウィガン(3)タムワース(5) vs トッテナムハル・シティ(2) vs ドンカスター(4)サンダーランド(2) vs ストーク・シティ(2)レスター・シティ vs QPR(2)ブレントフォード vs プリマス(2)コヴェントリー・シティ(2) vs シェフィールド・ウェンズデー(2)ニューカッスル vs ブロムリー(4)エバートン vs ピーターバラ(3)ウィコム・ワンダラーズ(3) vs ポーツマス(2)バーミンガム・シティ(3) vs リンカーン・シティ(3)リーズ(2) vs ハローゲート・タウン(4)ノッティンガム・フォレスト vs ルートン・タウン(2)シェフィールド・ユナイテッド(2) vs カーディフ・シティ(2)イプスウィッチ・タウン vs ブリストル・ローヴァーズ(3)フルアム vs ワトフォード(2)クリスタル・パレス vs ストックポート(3)※()内は所属カテゴリー