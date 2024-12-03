6Ëü¿Í¸º¤âŽ¢2035Ç¯¿Í¸ý¸º¾¯¿ôŽ£´ØÅì»Ô¶èÄ®Â¼350¡ÚºÆÇÛ¿®¡Û
¡Ê¼Ì¿¿¡§¥é¥¤¥À¡¼¼Ì¿¿²È¤Ï¤¸¤á¡¿PIXTA¡Ë
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤·¤¿Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£µ»ö¤Ï2024Ç¯1·î21Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤ÎºÆÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ä°Ü¤ò¤¿¤É¤ë¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï´ØÅì1ÅÔ6¸©¤Î355»Ô¶èÄ®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2035Ç¯¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Î¡È¸º¾¯¿ô¡É¤¬2020Ç¯»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡Ê½Ð½ê¡§¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ°èÊÌ¾Íè¿ä·×¿Í¸ý¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¿ä·×¡Ë¡×2023Ç¯12·î22ÆüÈ¯É½¡Ë¡£
¢ª¡È¸º¾¯Î¨¡É¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡Ø¼ó°Ì¤ÏÈ¾¸ºŽ¢2035Ç¯¿Í¸ý¸º¾¯Î¨Ž£´ØÅì»Ô¶èÄ®Â¼350¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¼ó°Ì¤Ï6Ëü¿Í¶á¤¯¸º¾¯
¼ó°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ç5Ëü7740¿Í¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆîÅìÉô¡¢»°±ºÈ¾ÅçÃæ±ûÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»°Êý¤ò³¤¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥¥ó¥°2023Ç¯ÈÇ¡×¤Ç¤ÏÁí¹ç557°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î»»½Ð´ð½à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸
½ñ±Æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈÅìÍÎ·ÐºÑ¤Î¥¹¥È¥¢¥µ¥¤¥È¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
2°Ì¤Ï°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤Ç3Ëü7180¿Í¤Î¸º¾¯¡£¸©¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸©ÆâÂè3¤ÎÅÔ»Ô¤Ç½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÁí¹ç206°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
266¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤¬¡¢89¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ²¼°Ì¡ÊºÇ¤â¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ë¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ç5Ëü1230¿Í¤ÎÁý²Ã¡£½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁí¹ç53°Ì¤À¡£
¼¡¤Ë¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç3Ëü5479¿Í¤ÎÁý²Ã¡£½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÁí¹ç436°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï1¡Á50°Ì
¼¡¤Ï51¡Á100°Ì
¼¡¤Ï101¡Á150°Ì
¼¡¤Ï151¡Á200°Ì
¼¡¤Ï201¡Á249°Ì
¼¡¤Ï251¡Á300°Ì
ºÇ¸å¤Ë301¡Á355°Ì
¡Ö½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥¥ó¥°2023¡×»»½Ð»ØÉ¸¡¡¡¡
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý
2023Ç¯6·î»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë»Ô¤ÈÆÃÊÌ¶è¡ÊÅìµþ23¶è¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÆÃÊÌ¶è¤Î¤¦¤Á¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¤Î3¶è¤ÏÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢812»Ô¶è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»»½Ð»ØÉ¸
¡Ö°Â¿´ÅÙ¡×¡¢¡ÖÍøÊØÅÙ¡×¡¢¡Ö²÷Å¬ÅÙ¡×¡¢¡ÖÉÙÍµÅÙ¡×¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢20¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ»»½Ð¡£
¢£»»½ÐÊýË¡
³Æ»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤ò50¤È¤¹¤ëÊÐº¹ÃÍ¤ò»»½Ð¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ØÉ¸¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤òÊ¿¶Ñ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÁí¹çÉ¾²Á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÐº¹ÃÍ¤Ï¡¢ÆÃ°Û¿ôÃÍ¤Ë¤è¤ë²áÅÙ¤Î±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢³Æ»ØÉ¸¤ÎºÇ¹â¤ò70¡¢ºÇÄã¤ò30¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËöÈø¤Ë¢¨¤òÉÕ¤·¤¿»ØÉ¸¤Ï¡¢¾®¢ªÂç¤Î½ç¤Ë»»½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢ºâÀ¯ÎÏ»Ø¿ô¡¢¿Í¸ýÅö¤¿¤êË¡¿Í»ÔÌ±ÀÇ¤ÏÆÃÊÌ¶è¤ò½ü³°¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
A.°Â¿´ÅÙ
¡¿Í¸ýÅö¤¿¤êÉÂ±¡¡¦°ìÈÌ¿ÇÎÅ½êÉÂ¾²¿ô¡Ê2021Ç¯10·î¡Ë¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö°åÎÅ»ÜÀßÄ´ºº¡×
¢Ï·Ç¯¿Í¸ýÅö¤¿¤ê²ð¸îÏ·¿ÍÊ¡»ã¡¦ÊÝ·ò»ÜÀßÄê°÷¿ô¡Ê2021Ç¯10·î¡Ë¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ÜÀß¡¦»ö¶È½êÄ´ºº¡×
£20¡Á39ºÐ½÷À¿Í¸ýÅö¤¿¤ê0¡Á4ºÐ»ù¿ô¡Ê2022Ç¯1·î¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í¸ý¡¢¿Í¸ýÆ°ÂÖµÚ¤ÓÀ¤ÂÓ¿ô¡×
¤»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ½õÀ®¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¦½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÍÌµ¡Ë¡Ê2023Ç¯4·î¡Ë¡§ÅìÍÎ·ÐºÑÄ´¤Ù
¥¿Í¸ýÅö¤¿¤ê·ºË¡ÈÈÇ§ÃÎ·ï¿ô¡Ê¢¨¡Ë¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡Ä´¤Ù
¦¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¸òÄÌ»ö¸Î·ï¿ô¡Ê¢¨¡Ë¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§¸òÄÌ»ö¸ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼Ä´¤Ù
B.ÍøÊØÅÙ ¡¡ ¡¡
§¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¾®ÇäÈÎÇä³Û¡Ê2020Ç¯¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹³èÆ°Ä´ºº¡×
¨¿Í¸ýÅö¤¿¤êÂçµ¬ÌÏ¾®ÇäÅ¹Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡Ê2022Ç¯¡Ë¡§ÅìÍÎ·ÐºÑ¡ÖÁ´¹ñÂç·¿¾®ÇäÅ¹ÁíÍ÷¡×
©²Ä½»ÃÏÌÌÀÑÅö¤¿¤ê°û¿©ÎÁÉÊ¾®Çä»ö¶È½ê¿ô¡Ê2021Ç¯6·î¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹³èÆ°Ä´ºº¡×
ª¿Í¸ýÅö¤¿¤ê°û¿©Å¹¿ô¡Ê2016Ç¯6·î¡ËÁíÌ³¾Ê¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹³èÆ°Ä´ºº¡×
C.²÷Å¬ÅÙ ¡¡ ¡¡
«Å¾½ÐÆþ¿Í¸ýÈæÎ¨¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í¸ý¡¢¿Í¸ýÆ°ÂÖµÚ¤ÓÀ¤ÂÓ¿ô¡×
¬¿åÆ»ÎÁ¶â¡Ê¢¨¡Ë¡Ê2023Ç¯4·î¡Ë¡§ÅìÍÎ·ÐºÑÄ´¤Ù
±ø¿å½èÍý¿Í¸ýÉáµÚÎ¨¡Ê2022Ç¯3·î¡Ë¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢´Ä¶¾ÊÄ´¤Ù
®µ¤¸õ¡Ê·îÊ¿¶ÑºÇ¹â¡¦ºÇÄãµ¤²¹¡¢Æü¾È»þ´Ö¡¢ºÇ¿¼ÀÑÀã¡Ë¡Ê1991¡Á2020Ç¯¡Ë¡§µ¤¾ÝÄ£¡Ö¥á¥Ã¥·¥åÊ¿Ç¯ÃÍ¥Ç¡¼¥¿¡×
¯ÅÔ»Ô·×²è¶è°è¿Í¸ýÅö¤¿¤êÅÔ»Ô¸ø±àÌÌÀÑ¡Ê2021Ç¯3·î¡Ë¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÅÔ»Ô¸ø±àÀ°È÷¿å½àÄ´½ñ¡×
D.ÉÙÍµÅÙ ¡¡ ¡¡
°ºâÀ¯ÎÏ»Ø¿ô¡Ê2021Ç¯ÅÙ¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö»ÔÄ®Â¼ÊÌ·è»»¾õ¶·Ä´¡×
±¿Í¸ýÅö¤¿¤êË¡¿Í»ÔÌ±ÀÇ¡Ê2021Ç¯ÅÙ¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö»ÔÄ®Â¼ÊÌ·è»»¾õ¶·Ä´¡×
²Ç¼ÀÇµÁÌ³¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê½êÆÀ¡Ê2021Ç¯¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö»ÔÄ®Â¼ÀÇ²ÝÀÇ¾õ¶·Åù¤ÎÄ´¡×
³1½»ÂðÅö¤¿¤ê±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¡Ê2018Ç¯10·î¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×
´½»ÂðÃÏÊ¿¶ÑÃÏ²Á¡Ê2022Ç¯7·î¡Ë¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÏ²ÁÄ´ºº¡×
¡ÊÃíµ¡Ë
¡¦¡¤ÎÉÂ¾²¿ô¤Ï¡¢³Æ»Ô¶è¤Ç»»½Ð¤·¤¿ÃÍ¤È¡ÖÆó¼¡°åÎÅ·÷¡×¤Ç»»½Ð¤·¤¿ÃÍ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¹â¤¤ÃÍ¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò»»½Ð¡£
¡¦¤¤Î»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤È½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÍÌµ¤òÅìÍÎ·ÐºÑ¤¬»Ø¿ô²½¤·¤ÆÊÐº¹ÃÍ¤ò»»½Ð¡£
¡¦§¤Î¾®ÇäÈÎÇä³Û¡¢¨¤ÎÂç·¿Å¹ÌÌÀÑ¤Ï¡¢³Æ»Ô¶è¤Ç»»½Ð¤·¤¿ÃÍ¤È¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑÀ¸³è·÷¡×¤Ç»»½Ð¤·¤¿ÃÍ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¹â¤¤ÃÍ¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò»»½Ð¡£
¡¦®¤Îµ¤¸õ¤Ï¡¢·îÊ¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¡¢·îÊ¿¶ÑºÇÄãµ¤²¹¡¢Æü¾È»þ´Ö¡¢ºÇ¿¼ÀÑÀã¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤òºÎÍÑ¡£
¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë