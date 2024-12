1立方センチメートル当たり1.85TBという驚異的な密度で情報をダイヤモンドに保存する技術を、中国科学技術大学の研究者らが開発しました。このような記憶媒体は室温で数百万年間データを安全に保持できるそうです。Terabit-scale high-fidelity diamond data storage | Nature Photonicshttps://www.nature.com/articles/s41566-024-01573-1

Higher-density storage technique could allow diamond disk to store equivalent of 2,000 Blu-ray discshttps://phys.org/news/2024-11-higher-density-storage-technique-diamond.htmlTerabit-scale high-fidelity diamond data storage | Researchinghttps://researching.cn/newsdetails/be33f15f-13ed-4587-abee-b2f268010766Chinese researchers indicate diamonds can store data for millions of yearshttps://readwrite.com/chinese-researchers-indicate-diamonds-can-store-data-for-millions-of-years/これまでの研究でダイヤモンドに情報を保存することは可能だという結論が出ており、他の記憶媒体よりも長期間にわたり保存できるということが示されていました。しかし、既存の技術では体積当たりの保存容量が少ないことが懸念としてありました。中国科学技術大学の杜江峰教授らは新たに、レーザーを使って高い密度で情報を保存する技術を考案し、その概念を実証しました。ダイヤモンドといってもキラキラ輝くように加工されたダイヤモンドではなく、薄いダイヤモンドプレートが用いられます。杜教授らは市販の単結晶ダイヤモンドプレートを使用し、レーザー光を照射してダイヤモンドの表面から炭素原子を取り除き、小さな空洞を作成。この空洞に別のレーザー光を照射することで一定レベルの輝度を持たせ、その輝度を情報として読み取ることでダイヤモンドを記憶媒体として使うことに成功しました。この研究では1立方センチメートル当たり1.85TBという記憶密度を達成し、ダイヤモンドにおける情報の保存としては最高記録になったとのこと。読み出しの精度は99%を超えていて、何百万年もメンテナンスフリーで運用できる可能性があるといいます。杜教授らは「将来的にはBlu-rayディスク程度のサイズになる可能性がある」と指摘。テクノロジー系メディアのreadwriteなどは「Blu-rayディスク2000枚分の密度を実現する」と伝えています。Blu-rayディスクはバッファローやビクター、ソニーなどが販売していますが、1枚当たりだと平均約65円、2000枚分だと約13万円になります。発表時点では概念が実証されただけで、必要な機材が不足していてコストが高いため、まだ商業的に使えるものではないそうですが、杜教授らは「将来的に簡易化され、より手頃な価格で使えるようになる可能性がある」と期待しています。