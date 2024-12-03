¡Úµð¿Í¡ÛÂç¾ëÂî»°¤ÎÉ¾²Áà¥¹¥È¥Ã¥×¹âá¤Ë¤·¤¿Æ²¡¹¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¡£Ï£Î¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÅÙ¶»¤ËÅê¼ê¿Ø´¶Éþ
¡¡¤³¤Î¡Ö´Î¤Ã¶Ì¡×¤È¡ÖÅÙ¶»¡×¤Ê¤éÀµÊá¼ê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡½¡½¡££±£³Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤ÏÍèµ¨¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¤¬·ã²½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤Î£Ï£Î¤ÎÁ°¤ÇÆ²¡¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¥Á¡¼¥àÆâÉ¾²Á¤¬à¥¹¥È¥Ã¥×¹âá¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÀè·î£³£°Æü¤ËËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£´¡×¤ò³«ºÅ¡££¹£°¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡Ê£¸£¸¡Ë¤È²¦Äç¼£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ñÄ¹¡Ê£¸£´¡Ë¤Î¡Ö£Ï£ÎË¤¡×¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁíÀª£±£²£³¿Í¤Î£Ï£Â¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ·®»á¡Ê£¸£´¡Ë¡¢ËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£¶¡Ë¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬µïÊÂ¤ÖÁ°¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ÇÍèµ¨¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÀë¸À¡£¤¹¤ë¤È»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤ÆÁª¼ê²ñÄ¹¡¦Âç¾ëÁª¼ê¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥É¡¼¥àÆâ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢Âç¾ëÂî¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÆü¤Ïà¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×á¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤È¸À¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤éÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¡£»×¤ï¤º¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Çú¾Ð¤·¡¢£´Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤â°ìÀÆ¤Ë¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤ò¸þ¤¯¤È¡Ö¤½¤·¤Æ£±Ç¯´Ö¡¢Ç®¤¤¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁª¼ê°ìÆ±¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Íèµ¨¤âÇ®¤¤À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤Þ¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìµ¤¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¾ëÂî¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÌÌ¡¹¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤¢¤ëÃæ·øÅê¼ê¤ÏÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Öà¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿á¤È¸À¤¦¤Ù¤ÉôÊ¬¤Ç¥È¥Á¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤À¤Ã¤¿Âç¾ë¤¬¤¢¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆ²¡¹¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡££Æ£ÁÀë¸À¤»¤º¤ËÊ£¿ôÇ¯¤Ç»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ°Ò¸·¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£ÊÌ¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é½Å°µ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âî»°¤µ¤ó¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ý²¼¼ê¤Ç¿ÍÁ°¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿Âç¾ëÂî¤ËÀÕÇ¤´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Åì³¤ÂçÀèÇÚ¤Î¿ûÌî¤¬¤¢¤¨¤ÆÁª¼ê²ñÄ¹¤ò¾ù¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÂç¾ëÂî¡Êº£µ¨ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯£³£´»î¹ç¡Ë¡¢´ßÅÄ¡ÊÆ±»î¹ç¡Ë¡¢¾®ÎÓ¡ÊÆ±£³£¶»î¹ç¡Ë¤Î¡Ö»°¤Ä¤É¤â¤¨¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë£Æ£Á¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Æ²¡¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÅê¼ê¿Ø¤Î¿®Íê¤â¤Ä¤«¤ó¤ÀÂç¾ëÂî¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÎÀµÊá¼ê¥ì¡¼¥¹¤ÇÁá¡¹¤È°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£