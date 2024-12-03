＜個人投資家の予想＞ 12月03日 01時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(8614) 東洋証券 東証プライム
(6869) シスメックス 東証プライム
(9715) トランスコス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(8614) 東洋証券 東証プライム
(6869) シスメックス 東証プライム
(9715) トランスコス 東証プライム
出所：MINKABU PRESS