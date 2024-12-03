■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3559) ＰバンＣＯＭ　 東証スタンダード
(9376) ユーラシア　　 東証スタンダード
(277A) グロービング　 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ　　　 東証プライム
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム
(8614) 東洋証券　　　 東証プライム
(6869) シスメックス　 東証プライム
(9715) トランスコス　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS