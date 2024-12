【レポート】1人6役!?天城サリー、シンガポールのアニメイベントで八面六臂の大活躍

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「AFA x I LOVE ANISONG sponsored by Crunchyroll」のライブステージには、トップバッターで登場し、カバーを含む全5曲を熱唱!

天城サリーが、11月29日から12月1日にシンガポールで開催されたアニメイベント『Anime Festival Asia Singapore 2024』に出演。

開催期間の3日間通して、「AFA x I LOVE ANISONG sponsored by Crunchyroll」でのソロライブパフォーマンス、パネルトーク「Akiba Stage」出演、「Meet&Greet」開催、加えて「Tower of God」「OSHI NO KO」「BanG DreaM! It’s my Go!!!!」「Jujutsu Kaisen」、計4ステージ分の総合MCを務めるなど、アイドル、声優、シンガー、MC、通訳、そして時折アニメファン代表として、まさに“1人6役”の活躍ぶりで、ステージに集まった約2,000人のファンを魅了した。

天城サリーは、22/7のメンバーとしてアイドル活動を行う他、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!」』の清水イライザ役、ゲーム『オーバーウォッチ2』での霧子役など多数のアニメ、ゲーム作品の声優を務めるなど多岐にわたる活動を展開。アメリカ・ロサンゼルス出身で、ネイティブである英語、日本語の他にスペイン語も堪能で、ガチのアニメファンという一面も持ち合わせている。

11月29日、シンガポール・チャンギ国際空港到着からわずか2時間後に駆け付けたという「Akiba Stage」では、「(絶対に使わない)日本語講座/Japanese Lesson」など、彼女ならではのユーモア溢れる企画で会場を沸かせてみせた。

11月30日は「Tower of God(神之塔)」「OSHI NO KO(【推しの子】)」ステージの総合MCを担当。

「OSHI NO KO(【推しの子】)」ステージでは、ともにMCを務めた吉田尚記(ニッポン放送アナウンサー)から「天城サリーは、日本の現役アイドルです」と紹介されると、「『【推しの子】』で描かれているアイドル現場の裏側は結構リアルです…」と暴露したり、“ルビー”を演じる伊駒ゆりえからは「“推し”のアイドルは、天城サリーさん」と投げかけられるなど、天城の“アイドル”としての一面も注目を集めていた。

この日は、さらに自身の「Meet&Greet」も開催。VIPチケットを購入して参加した人のなかには、現地のみならず、インドやオーストラリア在住のファンもおり、天城の世界規模の人気を知らしめた。

最終日12月1日は、「BanG DreaM! It’s my Go!!!!」「Jujutsu Kaisen(呪術廻戦)」ステージの総合MC、そして「AFA x I LOVE ANISONG sponsored by Crunchyroll」のライブステージに出演。

同作品の熱狂的なファンを公言している「Jujutsu Kaisen(呪術廻戦)」ステージでは、主人公“虎杖悠仁”を演じる榎木淳弥による生アフレコを見て、感情移入するあまり号泣する場面も。ところが当の天城本人は、実は別のキャラクターを推しているということも告白し、会場の笑いを誘っていた。

現役声優でありながらも、時折ファンと一体となって一喜一憂し、日本語・英語を織り交ぜながら熱狂を伝える姿は、総合MCとして、天城にしか務められない大役を果たしていた。

そして3日間の締め括り、「AFA x I LOVE ANISONG sponsored by Crunchyroll」のライブステージには、トップバッターで登場。

22/7メンバー全員からのサプライズメッセージがビジョンに上映されたのち、天城がひとりでステージに現れ、「残酷な天使のテーゼ」を熱唱。立て続けに海外版のポケモンアニメ主題歌である「Pokemon Theme」を披露すると、天城の担当カラーかつピカチュウカラーの黄色いサイリウムが客席を埋め尽し、「Pokemon」の大合唱が沸き起こった。

さらに、22/7のオリジナル曲「何もしてあげられない」「地下鉄抵抗主義」をソロ歌唱したのち、初披露となる「鋼の錬金術師」のオープニングテーマ、YUIの「again」をカバー。全5曲、熱狂のステージをあっという間に締めくくると、約2,000人の鳴りやまない“Sally”コールのなか、次のアーティストへバトンを渡した。

天城サリーは、今回のイベントの他、5月にはアメリカ・シカゴで行われた『Anime Central 2024』、7月にシンガポールで開催された『Creators Super Fest 2024』、8月にカナダ・エドモントンで催された『Animethon 2024』にも招聘されるなど、その語学力と英語圏での知名度で、日本国外からも多くの注目を集めている。

■『AFA x I LOVE ANISONG sponsored by Crunchyroll』

2024年12月1日(日)シンガポール・Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre

<セットリスト>

01. 残酷な天使のテーゼ(cover)

02. Pokemon Theme(cover)

03. 何もしてあげられない

04. 地下鉄抵抗主義

05. again(cover)

『Anime Festival Asia Singapore 2024』公式サイト

https://animefestival.asia/afasg24

22/7 OFFICIAL SITE

https://nanabunnonijyuuni.com