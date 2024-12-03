É¾È½µ¡¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿²Ï¹çÍ¤¼ù

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Ç£É¡ÖÂç±²Âç¾Þ¡¡³«Àß£·£±¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡×¤¬£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£

¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê£³£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤ÏÁ°Àá¤Î²¼´Ø£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¢ºÇ½é¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª½Ð½ç°Ì¤Ï£³£´¿ÍÃæ£³£´ÈÖÌÜ¡£Í½Áª¤Ï£±¡¢£¶¹æÄú¤Ê¤·¤Î£µ²óÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤«¤é¤Î²¦Æ»£Ö¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£¡Ö£¶¹æÄú¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¡£½®Â­¤âÎÉ¤¯¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£

¡¡º£Àá¤Ï£Ó£ÇÀ©ÇÆ¸å¡¢½é¤Î¥ì¡¼¥¹¡£¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê£Ó£Ç£Ö¤ÎÀª¤¤¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡££²Æü¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç¤ÏÉ¾È½¤Î£²£±¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆÃ·±¤Ç¤â¡Ö²¼´Ø¤ÎÁ°¸¡¤è¤êÂÎ´¶¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡£º£Àá¤â¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¼´Ø¤ÇÄË´¶¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££Ó£Ç¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿­àÀÅ²¬¤Îµ®¸ø»Ò­á¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£