¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡Û¹ñºêÎÉ½Õ¤¬£²¡¢£±¡¢£±Ãå¤È²÷Ä´¡Ö¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¡¢½ÐÂ¤¬¤¤¤¤ÉôÎà¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó¸â³«Àß£³£²¼þÇ¯µÇ°Âè£±£´²óÉÙ»ÎÄÌ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñºêÎÉ½Õ¡Ê£´£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£²ÆüÌÜ£¶£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²¡¢£±¡¢£±Ãå¤È¹¥Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à£²£²¹æµ¡¤Ï¡Ö½éÆü¤«¤é²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¡¢½ÐÂ¤¬¤¤¤¤ÉôÎà¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÂç¤¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·½Ð¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£