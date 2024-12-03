¡Ú12À±ºÂÊÌ¡ùº£Æü¤Î±¿Àª¡Û12·î3Æü¤ÎÎø°¦±¿1°Ì¤Ï¤ª¤¦¤·ºÂ¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÛÀ¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡¡
12·î3Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡©ÁÇÅ¨¤ÊÎø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÎø°¦Í½Êó¤ò12À±ºÂ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç♡
Âè1°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ýµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÛÀ¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£
¤â¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Î¿Í¤«¤é¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¶¤¤¤Ë¤Ï²÷¤¯±þ¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îø¤¬·àÅª¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£Æü£±Æü¤ÏÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè2°Ì¡¡¤ª¤È¤áºÂ
¡ýÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬µÈ¡£
¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Þ¤êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈµÈ¡£°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê±ï¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè3°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ýÎø°¦°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£
Îø°¦°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤éÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£º£Æü¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¾å¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£²¼¿´¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ï¹¬±¿¤ò±ó¤¶¤±¤Þ¤¹¡£Îø¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
Âè4°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ý¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎø¤¬È¯Å¸¡£
¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎø¤¬È¯Å¸¡£°ÛÀ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ÛÀ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼«Ê¬¤«¤éºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦¤â¤°¤Ã¤È¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²²¤»¤º¤Ë£±ÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡£
Âè5°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
¡ý´ª¤¬¤µ¤¨¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï´ª¤¬¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿µ¤¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£º£Æü£±Æü¤Ï¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£
Âè6°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ý¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°ÛÀ¤¬¡£
Âè7°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ýÎø°¦¤ò´Þ¤á¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Æü¡£
Âè8°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýÊª»ö¤¬¼«Ê¬¤ÎË¾¤àÊý¸þ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ë¿Ê¤ß¤½¤¦¡£
Âè9°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ýÀõ¤Ï¤«¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÎø¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¡£
Âè10°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ýº£Æü¤Ï¾Ç¤é¤º¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±Ãµ¤·¤ò¡£
Âè11°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ý°ÛÀ¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ï¸·¶Ø¡£
Âè12°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡ýÁê¼ê¤Î¾ðÇ®¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ×Ãí°Õ¡£
Âè1°Ì¡¡¤ª¤¦¤·ºÂ
¡ýµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÛÀ¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£
¤â¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Î¿Í¤«¤é¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¶¤¤¤Ë¤Ï²÷¤¯±þ¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îø¤¬·àÅª¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£Æü£±Æü¤ÏÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ýÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬µÈ¡£
¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Þ¤êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈµÈ¡£°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê±ï¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âè3°Ì¡¡¤ä¤®ºÂ
¡ýÎø°¦°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£
Îø°¦°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤éÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£º£Æü¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¾å¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£²¼¿´¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ï¹¬±¿¤ò±ó¤¶¤±¤Þ¤¹¡£Îø¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
Âè4°Ì¡¡¤«¤ËºÂ
¡ý¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎø¤¬È¯Å¸¡£
¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎø¤¬È¯Å¸¡£°ÛÀ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ÛÀ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼«Ê¬¤«¤éºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø°¦¤â¤°¤Ã¤È¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²²¤»¤º¤Ë£±ÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡£
Âè5°Ì¡¡¤¦¤ªºÂ
¡ý´ª¤¬¤µ¤¨¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï´ª¤¬¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿µ¤¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£º£Æü£±Æü¤Ï¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£
Âè6°Ì¡¡¤µ¤½¤êºÂ
¡ý¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°ÛÀ¤¬¡£
Âè7°Ì¡¡¤ß¤º¤¬¤áºÂ
¡ýÎø°¦¤ò´Þ¤á¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Æü¡£
Âè8°Ì¡¡¤¤¤ÆºÂ
¡ýÊª»ö¤¬¼«Ê¬¤ÎË¾¤àÊý¸þ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ë¿Ê¤ß¤½¤¦¡£
Âè9°Ì¡¡¤Õ¤¿¤´ºÂ
¡ýÀõ¤Ï¤«¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÎø¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¡£
Âè10°Ì¡¡¤·¤·ºÂ
¡ýº£Æü¤Ï¾Ç¤é¤º¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±Ãµ¤·¤ò¡£
Âè11°Ì¡¡¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ
¡ý°ÛÀ¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ï¸·¶Ø¡£
Âè12°Ì¡¡¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ
¡ýÁê¼ê¤Î¾ðÇ®¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ×Ãí°Õ¡£