¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡Ù³¦¤Î¶â¸À¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ªPV¸ø³«¤Ç¼çÂê²Î¤Ï¡õTEAM¡¡ÍèÇ¯1·î8ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯1·î8Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¡ÜUltra¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂè2ÃÆPV¡õ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³¦¤Î¶â¸À¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡ÙPV
¡¡Âè2ÃÆPV¤Ï±©²Ö¤¬¿´¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿µã¤±¤ëÂè1ÃÆPV¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¡õTEAM¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÊOP¡¦ED¼çÂê²Î¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢È¬ÈþÄÅ¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿±©²Ö¤¬³¦¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±©²Ö¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬ÌÀ¤ë¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î±óÆ£¤¢¤æ¤ß¡Êº¬ËÜµþÎ¤¡Ë¡¢À¥¸Í¸ç¡ÊÈ¬ÂåÂó¡Ë¡¢¹âÎæÍ§ºÈ¡ÊÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë¡¢³¦¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¿ûÌî¶ÜÆà¡Ê¹â¶¶Íû°Í¡Ë¤ÎCV¤â½é²ò¶Ø¡£¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡¢³¦¤Î¶â¸À¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¼«Í³¤Ê¹»É÷¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÀÐ¿¹±©²Ö¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¥ì¥â¥ó¿§¤ÎÈ±¤ò¤·¤¿»°±º³¦¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¥é¥¦¡¼¥ë¡ÊSnow Man¡Ë¡¢µÈÀî°¦¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ·à¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡õTEAM¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¿¤Á¡õTEAM¤¬¥À¥Ö¥ë¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ö¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¼çÂê²Î¤¬Î®¤ì¤ëÂè2ÃÆPV¤Ï¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡Ù¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMagic Hour¡×¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWonderful World¡×¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û³¦¤Î¶â¸À¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡ÙPV
¡¡Âè2ÃÆPV¤Ï±©²Ö¤¬¿´¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿µã¤±¤ëÂè1ÃÆPV¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¡õTEAM¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÊOP¡¦ED¼çÂê²Î¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢È¬ÈþÄÅ¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿±©²Ö¤¬³¦¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±©²Ö¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬ÌÀ¤ë¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î±óÆ£¤¢¤æ¤ß¡Êº¬ËÜµþÎ¤¡Ë¡¢À¥¸Í¸ç¡ÊÈ¬ÂåÂó¡Ë¡¢¹âÎæÍ§ºÈ¡ÊÅÚ´ôÈ»°ì¡Ë¡¢³¦¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¿ûÌî¶ÜÆà¡Ê¹â¶¶Íû°Í¡Ë¤ÎCV¤â½é²ò¶Ø¡£¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡¢³¦¤Î¶â¸À¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡õTEAM¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¿¤Á¡õTEAM¤¬¥À¥Ö¥ë¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ö¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¼çÂê²Î¤¬Î®¤ì¤ëÂè2ÃÆPV¤Ï¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¥ì¥â¥ó¥½¡¼¥À¡Ù¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMagic Hour¡×¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWonderful World¡×¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª