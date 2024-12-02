¡ÚÎ¦¾å¡ÛËÌ¸ý¿º²Ö¡¡ÃÏ¸µ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤â¹Ô¤Ã¤¿°°Àî»ÔÄ¹¤ËµÕÄó°Æ¡Ö¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£²£¶¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬¡¢ÄÁÄó°Æ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Ï£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥àÀ©Äê¡Ö£Æ£Ï£Ò¡¡£Á£Ì£Ì¡¡£²£°£²£´¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¸Î¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Îº£ÄÅ´²²ð»ÔÄ¹¡Ê£´£·¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£°°ÀîÅì¹â»þÂå¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿À¤³¦½÷²¦¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»Ô¤Ç¤Ï£±£°·î£±£³Æü¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó£´Ëü£¸£°£°£°¿Í¤¬½¸·ë¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎËÌ¸ý¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Ëº£ÄÅ»ÔÄ¹¤Ïà£³¤Ä¤Î¸øÌóá¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Ë¡ÖàËÌ¸ý¿º²Ö¤ÎÆüá¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿£¸·î£±£±Æü¤«¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤·¤¿£±£°·î£±£³Æü¤Ç¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖËÌ¸ý¤µ¤ó¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡Ê»ÔÆâ¤Î¡Ë²ÖºéÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤òàËÌ¸ý¿º²ÖµÇ°Î¦¾å¶¥µ»¾ìá¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡ÊËÌ¸ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ë²¿¤«µÇ°¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£ÄÅ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê»Ô¡ËµÄ²ñ¤ÎÀèÀ¸Êý¤ä½êÂ°Àè¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ËÌ¸ý¤â¡Ö¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤éàËÌ¸ý¿º²Ö¥í¡¼¥ÉáÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜµÏ¿¡Ê¼«¿È¤Î£¶£·¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¡Ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢µ÷Î¥¤¬¤ï¤«¤ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹©»ö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Êý¤¬»äÅª¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇµÕÍ×Ë¾¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸Î¶¿¤Ç¤Î£³¤Ä¤Îà¸øÌóá¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£