ÊÆ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢CEOÂàÇ¤¡¡AI½ÐÃÙ¤ì¤Ç¶ÈÀÓÄãÌÂ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï2Æü¡¢¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥²¥ë¥·¥ó¥¬¡¼ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬1ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±¤Î»Ô¾ì³«Âó¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¶ÈÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ð±ÄÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊCEO¤ÎÁªÇ¤¤òµÞ¤°¡£
¡¡¥²¥ë¥·¥ó¥¬¡¼»á¤Ï2021Ç¯¤Ë½¢Ç¤¡£ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¼õÂ÷À¸»º¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É·Ð±Ä²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¶ÈÀÓ¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡¢10·îËö¤ËÈ¯É½¤·¤¿24Ç¯7¡Á9·î´ü·è»»¤Ï¡¢½ãÂ»±×¤¬166²¯3900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû5Àé²¯±ß¡Ë¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¥ë¥·¥ó¥¬¡¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¸½ºß¤Î»Ô¾ì¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸·¤·¤¯¤âÉ¬Í×¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£