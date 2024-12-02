¶ÌÀî»á¡¡½©ÅÄ»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¿¯Æþ¤ÇÂçÁûÆ°¡Ä¥¯¥ÞÂÐºö¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´ü¡×¤ÈÎÏÀâ
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þºö¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î£³£°Æü¤Ë¥¯¥Þ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¿¯Æþ¡£ÃËÀ½¾¶È°÷¤¬´é¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£»Ô¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ËÈ¢¤ï¤Ê¤òÀßÃÖ¡££²Æü¤Î£¸»þ¤´¤íÅ¹Æâ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿È¢¤ï¤Ê¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢È¢¤ï¤Ê¤Ç¤ÎÊá³Íºî¶È¤Ç¡¢¤Ê¤¼½Æ¤Î»ÈÍÑ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÁíÌ³¾Ê¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ï¤Þ¤º·Ù»¡¤«¤éÈ¯Ë¤µö²Ä¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í¤âÈ¯Ë¤¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µö²Ä¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡×¤ÈÃÏÍýÅªÌäÂê¤ÇÎÄ½Æ¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÄ½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯Á°¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ÎÃËÀ¤¬º½Àî»Ô¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¶î½ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ºÝ¡¢½»Âð¤ÎÊý¸þ¤ËÈ¯Ë¤¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ»¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤«¤éÎÄ½Æ½ê»ý¤Îµö²Ä¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤Ï½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢£±£°·î¤ËËÌ³¤Æ»¹âºÛ¤Ï¡ÖÃÆ´Ý¤¬¼þÊÕ¤Î·úÊª¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÃËÀ¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¤è¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ°ãÈ¿¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ÎÄ½Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡£½©ÅÄ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½èÊ¬¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸½¾õ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤°¤ê¤¬Ëºî¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ï¡Ö¸º¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶ÌÀî»á¤À¤¬¡Ö·ë¶É¡¢³Ð¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë»³¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¯¥Þ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ³¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢·Ù»¡¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Á´¹ñ¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£