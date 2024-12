Mrs. GREEN APPLEが数々のデビュー10周年企画を発表！「フェーズ２はまだ終わらないということです」（大森元貴）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ベストアルバムの発売、2日間で10万人を動員予定の山下ふ頭でのライブ、韓国での初単独公演などが決定!

Mrs. GREEN APPLEが、2025年にデビュー10周年を迎えるにあたり、10周年企画を発表する記者発表を東京・虎ノ門ヒルズ TOKYO NODE HALLで開催、さらにオフィシャルYouTubeチャンネルでも生配信を行い、同時視聴者数26万人という驚くべき数字を叩き出した。

記者発表ではまず、デビュー10周年企画として計画されている数々のトピックをハイライトでまとめたティザー映像「Welcome to MGA MAGICAL 10 YEARS」を場内のスクリーンに投影、その後、メンバーの大森元貴(Vo、Gu)、若井滉斗(Gu)、藤澤涼架(Key)が登壇して、企画の詳細を発表した。発表した内容は以下のとおり。

■デビュー10周年企画

MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO

10周年を記念して制作されたあらたなロゴを発表。

MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO

10周年を記念して制作されたあらたなコンセプトフォトを発表。

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日にリリース。

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE

2025年7月26・27日に神奈川県横浜市・山下ふ頭で ミセス史上最大規模となる、2日間で10万人を動員予定のライブを開催。

MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」などの三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定。

MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、様々なアイテムを展示していく予定。

MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA

2025年2月1・16日に韓国での初単独公演『MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025』をTIGER DOME(タイガードーム)で開催することが決定。

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定。

最後にメンバーそれぞれが挨拶、降壇して記者発表は終わるかに見えたが、最後にもうひとつの映像「BABEL no TOH in 2025 Autumn/Winter」がスクリーンに投影され、2023年8月に開催されたドームライブ『Atlantis』のエンディングで突如その制作が予告されたツアー『BABEL no TOH』を、いよいよ2年越しで2025年秋から冬にかけて開催するという、ファンにとっても衝撃的な発表がなされた。

また、記者発表終了後には、MGA MAGICAL 10 YEARS 特設サイトもオープンした。

この日の記者発表で明らかになったトピックの情報量は圧倒的で、今のミセスの活動のスケール感を象徴するものとなった。2024年もまだ1ヵ月残しており、年末までミセスの快進撃はまだまだ続きそうだ。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所 ※記者発表

リリース情報

2024.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ビターバカンス」

2024.12.27 ON SALE

Blu-ray&DVD 『The White Lounge in CINEMA』

2025.07.08 ON SALE

ALBUM『10』

MGA MAGICAL 10 YEARS 特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/