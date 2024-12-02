Saucy Dog、2025年全国ホールツアー開催決定
Saucy Dogが、待望の全国ホールツアーを開催することが発表された。
2025年4月の金沢公演から8月の沖縄公演まで、全国11カ所２２公演のツアーとなる。Saucy Dogのオフィシャルファンクラブでは、チケットの先行予約がスタートしている。
なお、Saucy Dogは、12月18日（水）に8th Mini Album『ニューゲート』をリリースする。配信予約中となっており、Spotifyではカウントダウンページが新たに公開された。
ライブ・イベント情報
日時：2024年12月23日（月）18:30 スタート予定
場所：グランフロント大阪 北館1F ナレッジプラザ
優先観覧エリアに100組200名様をご招待
後方エリアは観覧フリー
ゲスト：石原慎也（Saucy Dog）
DJ：落合健太郎（FM802 DJ）
詳細・優先観覧エリアエントリー：https://funky802.com/site/pickup_detail/7671
ライブ・イベント情報
4月9日 (水) 金沢歌劇座
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー北陸 025-245-5100
4月10日 (木) 金沢歌劇座
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー北陸 025-245-5100
4月22日 (火) アクトシティ浜松 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999
4月23日 (水) アクトシティ浜松 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999
5月21日 (水) 香川 レクザムホール 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）DUKE(⾼松) 087-822-2520
5月22日 (木) 香川 レクザムホール 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）DUKE(高松) 087-822-2520
5月27日 (火) 広島文化学園HBGホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
5月28日 (水) 広島文化学園HBGホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
6月3日 (火) 仙台サンプラザホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）EDWARD LIVE 022-266-7555
6月4日 (水) 仙台サンプラザホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）EDWARD LIVE 022-266-7555
6月10日 (火) 福岡サンパレス
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー⻄日本 0570-09-2424
6月11日 (水) 福岡サンパレス
開場 18:00 開演 19:00 （問）キョードー⻄日本 0570-09-2424
6月17日 (火) 愛知県芸術劇場 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月18日 (水) 愛知県芸術劇場 大ホール
開場 18:00 開演 19:00 （問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
7月2日 (水) 大阪 オリックス劇場
開場 18:00 開演 19:00 （問）GREENS 06-6882-1224
7月3日 (木) 大阪 オリックス劇場
開場 18:00 開演 19:00 （問）GREENS 06-6882-1224
7月10日 (木) 札幌文化芸術劇場 hitaru
開場 18:00 開演 19:00 （問）WESS info@wess.co.jp
7月11日 (金) 札幌文化芸術劇場 hitaru
開場 18:00 開演 19:00 （問）WESS info@wess.co.jp
7月15日 (火) 東京ガーデンシアター
開場 18:00 開演 19:00 （問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
7月16日 (水) 東京ガーデンシアター
開場 18:00 開演 19:00 （問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
8月2日 (土) 那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場
開場 17:00 開演 18:00 （問）PM AGENCY 098-898-1331
8月3日 (日) 那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場
開場 17:00 開演 18:00 （問）PM AGENCY 098-898-1331
リリース情報
2024年12月18日（水）Release
AZCS-1131 2200円（tax in）
商品予約はこちら→https://saucy-dog.lnk.to/NewGate_CD
特設サイト→https://saucydog.jp/feature/8th_minialbum
＜収録楽曲＞
01. おやすみ
02. 馬鹿みたい。（ABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」主題歌）
03. くせげ （ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「マイダイアリー」主題歌）
04. poi （NHKアニメ「烏は主を選ばない」オープニングテーマ）
05. よくできました （TBS系「王様のブランチ」テーマソング）
06. この長い旅の中で （映画「52ヘルツのクジラたち」主題歌）
07. コーンポタージュ
Bonus Track(※CD ONLY）
08. エピローグ
ライブ・イベント情報
※各会場、対バンアーティスト有
チケット料金：1F 5,500円（税込）2F指定 6,600円（税込）
12月3日（火）Zepp Fukuoka
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞キョードー西日本0570-09-2424
2025年1月29日（水）Zepp Nagoya
2025年1月30日（木）Zepp Nagoya
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞サンデーフォークプロモーション052-320-9100
2025年2月19日（水）Zepp Haneda(TOKYO)
2025年2月20日（木）Zepp Haneda(TOKYO)
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
関連リンク
◆Saucy Dog オフィシャルX
◆Saucy Dog オフィシャルInstagram
◆Saucy Dog オフィシャルYouTubeチャンネル