歌い手・Ado(22)が2日、自身のXを更新。11月から米国で生活していることを報告した。

Adoは「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と報告。続けて英語で「But I still can’t speak. What on earth am I doing here?(でも、まだ英語を話せない。私はここで何をしているのだろう?)」とつづり、英会話に苦戦していることを明かした。

日々成長していることも明かし、「But my listening is better than before and I can shop alone. Maybe(それでも前より聞き取れるようになったし、一人で買い物もできるようになった」とした。

Adoは20歳の誕生日を迎えた22年10月24日に本格的な全米進出に向け、米ユニバーサルミュージックループ傘下「ゲフィン・レコード」とパートナーシップ契約を締結していた。