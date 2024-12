歌い手・Adoが2日、自身のXを更新。11月に渡米していたことを明かした。Adoは「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と唐突に報告。続けて「I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here?(11月からずっとアメリカにいます。でもまだ話せません。一体私はここで何をしているのでしょうか?)」と明かした。その後も、「But my listening is better than before and I can shop alone. Maybe(でも、前よりも聞き取れるようになり、一人で買い物もできるようになりました)」と少しずつ成長している様子もつづった。この投稿にファンからは「驚きがすごい!」「とんでもない企画進行してたりして〜笑」「流石すぎる」との反響が寄せられている。