乃木坂46、37thシングル「歩道橋」収録内容＆歌唱メンバー発表 冨里奈央が初のアンダーセンター
【モデルプレス＝2024/12/02】乃木坂46が、12月11日にリリースする37thシングル「歩道橋」の収録内容と歌唱メンバーが公開された。
【写真】池田瑛紗がデザイン担当で話題 乃木坂46新曲のジャケットアートワーク
この情報は、乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて毎週月曜日に生配信されている「週刊乃木坂ニュース」の12月2日放送回で明らかになったもの。
既に配信がスタートし、先日Music Videoも公開された表題曲「歩道橋」のほか、先日公表されていた通算9曲目となる5期生曲「相対性理論に異議を唱える」、さらに選抜メンバーが歌唱する「雪が降る日にまた会おう」など、ユニット曲も含めた全7曲が各形態に収録されることが決定した。
さらに、生配信ではアンダー曲「それまでの猶予」は、12月5日に先行配信・Music Videoが公開されることも予告された。こちらは5期生・冨里奈央が初のアンダーセンターを務めることになっている。（modelpress編集部）
「相対性理論に異議を唱える」（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜／※「崎」は正式には「たつさき」、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
「世界一のダイヤモンド」（池田瑛紗、梅澤美波、賀喜遥香、菅原咲月）
「夕陽は何色か？」（遠藤さくら、岡本姫奈、佐藤楓、筒井あやめ）
「乃木坂饅頭」（一ノ瀬美空、井上和、小川彩、川崎桜、与田祐希）
「雪が降る日にまた会おう」（37th選抜メンバー）
【Type-A】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 世界一のダイヤモンド（池田瑛紗、梅澤美波、賀喜遥香、菅原咲月）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 世界一のダイヤモンド -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
シンクロニシティ
気づいたら片想い
何度目の青空か？
おひとりさま天国
ドキュメント「香港到着編」
【Type-B】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 夕陽は何色か？（遠藤さくら、岡本姫奈、佐藤楓、筒井あやめ）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 夕陽は何色か？ -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
平行線
あらかじめ語られるロマンス
心のモノローグ
ごめんね、スムージー
でこぴん
【Type-C】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 乃木坂饅頭（一ノ瀬美空、井上和、小川彩、川崎桜、与田祐希）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 乃木坂饅頭 -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
制服のマネキン
インフルエンサー
命は美しい
ここにはないもの
ドキュメント「バックヤード編」
【Type-D】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 雪が降る日にまた会おう（37th選抜メンバー）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 雪が降る日にまた会おう -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
空扉
君に叱られた
夜明けまで強がらなくてもいい
人は夢を二度見る
ドキュメント「ライブ終了後編」
【通常盤】
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. それまでの猶予（37thアンダーメンバー）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. それまでの猶予 -off vocal ver.-
【Not Sponsored 記事】
【写真】池田瑛紗がデザイン担当で話題 乃木坂46新曲のジャケットアートワーク
◆乃木坂46、37thシングルの収録内容＆歌唱メンバー発表
この情報は、乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて毎週月曜日に生配信されている「週刊乃木坂ニュース」の12月2日放送回で明らかになったもの。
既に配信がスタートし、先日Music Videoも公開された表題曲「歩道橋」のほか、先日公表されていた通算9曲目となる5期生曲「相対性理論に異議を唱える」、さらに選抜メンバーが歌唱する「雪が降る日にまた会おう」など、ユニット曲も含めた全7曲が各形態に収録されることが決定した。
◆収録曲・歌唱メンバー一覧
「相対性理論に異議を唱える」（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜／※「崎」は正式には「たつさき」、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
「世界一のダイヤモンド」（池田瑛紗、梅澤美波、賀喜遥香、菅原咲月）
「夕陽は何色か？」（遠藤さくら、岡本姫奈、佐藤楓、筒井あやめ）
「乃木坂饅頭」（一ノ瀬美空、井上和、小川彩、川崎桜、与田祐希）
「雪が降る日にまた会おう」（37th選抜メンバー）
◆乃木坂46 37thシングル「歩道橋」収録内容
【Type-A】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 世界一のダイヤモンド（池田瑛紗、梅澤美波、賀喜遥香、菅原咲月）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 世界一のダイヤモンド -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
シンクロニシティ
気づいたら片想い
何度目の青空か？
おひとりさま天国
ドキュメント「香港到着編」
【Type-B】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 夕陽は何色か？（遠藤さくら、岡本姫奈、佐藤楓、筒井あやめ）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 夕陽は何色か？ -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
平行線
あらかじめ語られるロマンス
心のモノローグ
ごめんね、スムージー
でこぴん
【Type-C】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 乃木坂饅頭（一ノ瀬美空、井上和、小川彩、川崎桜、与田祐希）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 乃木坂饅頭 -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
制服のマネキン
インフルエンサー
命は美しい
ここにはないもの
ドキュメント「バックヤード編」
【Type-D】
DISC1
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. 雪が降る日にまた会おう（37th選抜メンバー）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. 雪が降る日にまた会おう -off vocal ver.-
DISC2
乃木坂46 Live In Hong Kong
空扉
君に叱られた
夜明けまで強がらなくてもいい
人は夢を二度見る
ドキュメント「ライブ終了後編」
【通常盤】
M1. 歩道橋（37th選抜メンバー）
M2. 相対性理論に異議を唱える（五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ）
M3. それまでの猶予（37thアンダーメンバー）
M4. 歩道橋 -off vocal ver.-
M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-
M6. それまでの猶予 -off vocal ver.-
【Not Sponsored 記事】