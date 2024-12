◆乃木坂46、37thシングルの収録内容&歌唱メンバー発表

【モデルプレス=2024/12/02】乃木坂46が、12月11日にリリースする37thシングル「歩道橋」の収録内容と歌唱メンバーが公開された。この情報は、乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて毎週月曜日に生配信されている「週刊乃木坂ニュース」の12月2日放送回で明らかになったもの。既に配信がスタートし、先日Music Videoも公開された表題曲「歩道橋」のほか、先日公表されていた通算9曲目となる5期生曲「相対性理論に異議を唱える」、さらに選抜メンバーが歌唱する「雪が降る日にまた会おう」など、ユニット曲も含めた全7曲が各形態に収録されることが決定した。

◆収録曲・歌唱メンバー一覧

◆乃木坂46 37thシングル「歩道橋」収録内容

さらに、生配信ではアンダー曲「それまでの猶予」は、12月5日に先行配信・Music Videoが公開されることも予告された。こちらは5期生・冨里奈央が初のアンダーセンターを務めることになっている。(modelpress編集部)「相対性理論に異議を唱える」(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜/※「崎」は正式には「たつさき」、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)「世界一のダイヤモンド」(池田瑛紗、梅澤美波、賀喜遥香、菅原咲月)「夕陽は何色か?」(遠藤さくら、岡本姫奈、佐藤楓、筒井あやめ)「乃木坂饅頭」(一ノ瀬美空、井上和、小川彩、川崎桜、与田祐希)「雪が降る日にまた会おう」(37th選抜メンバー)【Type-A】DISC1M1. 歩道橋(37th選抜メンバー)M2. 相対性理論に異議を唱える(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)M3. 世界一のダイヤモンド(池田瑛紗、梅澤美波、賀喜遥香、菅原咲月)M4. 歩道橋 -off vocal ver.-M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-M6. 世界一のダイヤモンド -off vocal ver.-DISC2乃木坂46 Live In Hong Kongシンクロニシティ気づいたら片想い何度目の青空か?おひとりさま天国ドキュメント「香港到着編」【Type-B】DISC1M1. 歩道橋(37th選抜メンバー)M2. 相対性理論に異議を唱える(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)M3. 夕陽は何色か?(遠藤さくら、岡本姫奈、佐藤楓、筒井あやめ)M4. 歩道橋 -off vocal ver.-M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-M6. 夕陽は何色か? -off vocal ver.-DISC2乃木坂46 Live In Hong Kong平行線あらかじめ語られるロマンス心のモノローグごめんね、スムージーでこぴん【Type-C】DISC1M1. 歩道橋(37th選抜メンバー)M2. 相対性理論に異議を唱える(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)M3. 乃木坂饅頭(一ノ瀬美空、井上和、小川彩、川崎桜、与田祐希)M4. 歩道橋 -off vocal ver.-M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-M6. 乃木坂饅頭 -off vocal ver.-DISC2乃木坂46 Live In Hong Kong制服のマネキンインフルエンサー命は美しいここにはないものドキュメント「バックヤード編」【Type-D】DISC1M1. 歩道橋(37th選抜メンバー)M2. 相対性理論に異議を唱える(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)M3. 雪が降る日にまた会おう(37th選抜メンバー)M4. 歩道橋 -off vocal ver.-M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-M6. 雪が降る日にまた会おう -off vocal ver.-DISC2乃木坂46 Live In Hong Kong空扉君に叱られた夜明けまで強がらなくてもいい人は夢を二度見るドキュメント「ライブ終了後編」【通常盤】M1. 歩道橋(37th選抜メンバー)M2. 相対性理論に異議を唱える(五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、井上和、岡本姫奈、小川彩、奥田いろは、川崎桜、菅原咲月、冨里奈央、中西アルノ)M3. それまでの猶予(37thアンダーメンバー)M4. 歩道橋 -off vocal ver.-M5. 相対性理論に異議を唱える -off vocal ver.-M6. それまでの猶予 -off vocal ver.-【Not Sponsored 記事】