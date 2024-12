特別な存在感をもつパク・ソジュンの大阪での着こなしをチェック!

京セラドーム大阪で11月22日(金)、23日(土)の2日間にわたり開催され、熱狂のうちに幕を閉じた「MAMA AWARDS(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」。2日目にプレゼンターとして登場し、ひときわ大きい歓声を浴びたのはドラマや映画、バラエティで大活躍中の俳優パク・ソジュン。

大阪で行われた「MAMA AWARDS(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」に登場したパク・ソジュン。小顔に脚が長い!スタイル抜群…▶次は歩く姿も恰好いいパク・ソジュン

たたずまいにオーラがあるパク・ソジュン

全体的にシックな印象のパク・ソジュンのファッション

圧倒的な人気を誇るパク・ソジュン

笑顔が人気のパク・ソジュン

フラッシュでかがやくボタン

スタイルがいいパク・ソジュン

両手の指輪がアクセント

ラメのラインが美しい

はにかむパク・ソジュン

歩く姿もかっこいいパク・ソジュン!

プレゼンターとして登場したパク・ソジュン

韓国ドラマ、『彼女はキレイだった』、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』、『キム秘書はいったい、なぜ?』、『梨泰院クラス』など話題作に多く出演するパク・ソジュン。確かな演技力と圧倒的な存在感で韓国のみならず世界中で人気が爆発。2023年には映画『マーベルズ』に出演しハリウッド進出を果たすなど活動も世界規模。2023年から2024年にかけて人気バラエティ番組『ソジンの家』シリーズに出演し、新たな魅力を見せてくれました。もはや韓国芸能界の顔ともいえるほどの知名度の高さで人気もすさまじいパク・ソジュン。「国民の男友達」や、「ラブコメ職人」とも言われ、韓国ではテレビをつけたら見ない日はないほど。子どもからお年寄りまで、そして男女問わず幅広い層から愛されています。パク・ソジュンは1988年12月16日生まれの35歳。身長は185センチと高身長。多くの広告モデルを任されています。体格がよくがっしりとしていて、パク・ソジュンといえば筋肉美といわれるほど。圧倒的なスタイルの良さでどんな服でも着こなしてしまいます。そんなパク・ソジュンのMAMA2日目に登場した際のファッションをチェックしていきましょう!レッドカーペットに登場した瞬間から大きな歓声が。目線を移すだけで観客から感激の悲鳴が上がりました。マットな質感のブラックコーデで現れたパク・ソジュン。短めのノーカラージャケットから白いシャツの襟と袖が覗き、セクシーなコントラスト。首元にはブラックのネクタイをしめ、さらに締まった印象に。中には同素材のベスト。縦に並んだボタンがフラッシュの反射でチラリと光ります。ノーカラージャケットはウエストより少しだけ長い絶妙な丈。難しい丈ですが、さらりと着こなしていて見事としか言いようがありません。パンツもジャケットと同素材のストレートでシンプルなもの。全体的なシルエットが美しいのは、パク・ソジュン自身の持つ鍛えられた肉体美も関係しているかもしれません。全体的にマットな質感のファッションだけに、両手に光る指輪がポイントに。ジャケットとパンツ、ベストには、一見わからないほど細いストライプが入っており、繊細なラメがラインを引いています。フラッシュをたかれた一瞬だけ現れる流れ星のよう。MCにオススメの料理を聞かれ、「ビビンパとチキンでしょうか」と答えると、かわいい笑顔を見せたパク・ソジュン。MAMAの熱気を楽しんだようでした。Instagramの公式アカウント@bn_sj2013のフォロワー数は驚愕の2,582万人。世界中から注目されているパク・ソジュン。ファッションの着こなしもさすが、のひと言。これからどんな姿で私たちを楽しませてくれるか期待ですね!SNSでは圧倒的なスタイルのパク・ソジュンに対して「悲鳴でた」「恰好よすぎる」「ビシッと決めているのに笑顔が可愛い」と感動のポストが多数投稿されていました。来年も精力的に活動する準備をしているそうで、ファンにいろいろな姿を見せてくれると約束してくれたパク・ソジュン。発表を楽しみに待ちたいですね!■MAMA AWARDSって?1999年にMnet「映像音楽大賞」としてスタート。2009年に韓国初のアジア音楽授賞式を宣言し「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に生まれ変わり、韓国音楽産業の成長とともに着実に進化。K-POPのグローバル化をリードしてきた「MAMA AWARDS」は、アジアを超え、K-POP授賞式としては初めてアメリカへ進出。今年は25周年を迎え、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日&23日に日本・京セラドーム大阪で開催。その模様はMnet、YouTubeチャンネルMnet K-POP、Mnet TV等を通じ全世界に生中継された。再配信は、字幕なし:12月9日(月)〜11日(水)、字幕あり:12月13日(金)〜15日(日)を予定。(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved撮影=マツダナオキテキスト=みやしま