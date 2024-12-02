ワイルドカードで復活したロングコートダディ

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漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2024」の公式Xが2日、ワイルドカードにより吉本興業所属のロングコートダディが5日の準決勝に進出したと発表した。

準々決勝は既に終了し、30組が準決勝進出。敗退したコンビの中で、TVerでの準々決勝のネタの獲得票数1位のコンビがワイルドカード枠として復活し、1組だけ準決勝に進出する仕組み。公式Xは「#TVerワイルドカード枠は#ロングコートダディ」と発表し「準決勝は12月5日(木)！　12月5日21:30ごろからは決勝進出者発表会見をTVerでスペシャルライブ配信」と伝えた。

ロングコートダディはNSC大阪校31期の堂前透（34）と兎（36）で結成。M−1グランプリ2021、2022ファイナリスト、キングオブコント2024準優勝。

準決勝に進出するコンビは以下の通り。

▽ロングコートダディ（吉本興業）

▽豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）

▽例えば炎（吉本興業）

▽十九人（ASH＆Dコーポレーション）

▽スタミナパン（SMA）

▽オズワルド（吉本興業）

▽フースーヤ（吉本興業）

▽カラタチ（吉本興業）

▽ドンデコルテ（吉本興業）

▽ママタルト（サンミュージックプロダクション）

▽家族チャーハン（吉本興業）

▽今夜も星が綺麗（プロダクション人力舎／SMA）

▽インディアンス（吉本興業）

▽バッテリィズ（吉本興業）

▽金魚番長（吉本興業）

▽ジョックロック（吉本興業）

▽男性ブランコ（吉本興業）

▽マユリカ（吉本興業）

▽滝音（吉本興業）

▽ナイチンゲールダンス（吉本興業）

▽ダンビラムーチョ（吉本興業）

▽豪快キャプテン（吉本興業）

▽ヤーレンズ（ケイダッシュステージ）

▽ダイタク（吉本興業）

▽カベポスター（吉本興業）

▽ひつじねいり（マセキ芸能社）

▽真空ジェシカ（プロダクション人力舎）

▽シシガシラ（吉本興業）

▽エバース（吉本興業）

▽令和ロマン（吉本興業）

▽トム・ブラウン（ケイダッシュステージ）