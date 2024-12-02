ロングコートダディがＭ−１準決勝に「ワイルドカード」で滑り込み！31組が５日に激突
漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2024」の公式Xが2日、ワイルドカードにより吉本興業所属のロングコートダディが5日の準決勝に進出したと発表した。
準々決勝は既に終了し、30組が準決勝進出。敗退したコンビの中で、TVerでの準々決勝のネタの獲得票数1位のコンビがワイルドカード枠として復活し、1組だけ準決勝に進出する仕組み。公式Xは「#TVerワイルドカード枠は#ロングコートダディ」と発表し「準決勝は12月5日(木)！ 12月5日21:30ごろからは決勝進出者発表会見をTVerでスペシャルライブ配信」と伝えた。
ロングコートダディはNSC大阪校31期の堂前透（34）と兎（36）で結成。M−1グランプリ2021、2022ファイナリスト、キングオブコント2024準優勝。
準決勝に進出するコンビは以下の通り。
▽ロングコートダディ（吉本興業）
▽豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント）
▽例えば炎（吉本興業）
▽十九人（ASH＆Dコーポレーション）
▽スタミナパン（SMA）
▽オズワルド（吉本興業）
▽フースーヤ（吉本興業）
▽カラタチ（吉本興業）
▽ドンデコルテ（吉本興業）
▽ママタルト（サンミュージックプロダクション）
▽家族チャーハン（吉本興業）
▽今夜も星が綺麗（プロダクション人力舎／SMA）
▽インディアンス（吉本興業）
▽バッテリィズ（吉本興業）
▽金魚番長（吉本興業）
▽ジョックロック（吉本興業）
▽男性ブランコ（吉本興業）
▽マユリカ（吉本興業）
▽滝音（吉本興業）
▽ナイチンゲールダンス（吉本興業）
▽ダンビラムーチョ（吉本興業）
▽豪快キャプテン（吉本興業）
▽ヤーレンズ（ケイダッシュステージ）
▽ダイタク（吉本興業）
▽カベポスター（吉本興業）
▽ひつじねいり（マセキ芸能社）
▽真空ジェシカ（プロダクション人力舎）
▽シシガシラ（吉本興業）
▽エバース（吉本興業）
▽令和ロマン（吉本興業）
▽トム・ブラウン（ケイダッシュステージ）