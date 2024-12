歌手のAdoが2日、自身の「X」(旧ツイッター)を更新。11月に渡米していたことを明かし、ファンに衝撃が走っている。

この日は「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と報告。続けて英語で「But I still can’t speak. What on earth am I doing here?」(でも、まだしゃべれない。いったい私はここで何をしているのだろう?)と言語の壁に当たっていることを明かした。

一方で、これに返信するかたちで「But my listening is better than before and I can shop alone. Maybe」(でも、以前より聞き取りがよくなったし、一人で買い物もできるようになった)とゆっくりと成長もしている様子。別の投稿では、英語で配信する可能性も示唆している。

Adoは10月末に、狄深造慮疂式での握手会を開催し、大きな話題に。これは国内で行われていたため、握手会後に渡米していたと見られる。ファンからは「アメリカにいたの!?」「海外生活してたのか」「全く知らなかった」という驚きの声が多数寄せられている。