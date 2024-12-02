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¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡ÖBut my listening is better than before and I can shop alone. Maybe¡×¡Ê¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤è¤êÊ¹¤¼è¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢°ì¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤â¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
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