【ライブレポート】milet初のアジアツアーが大盛況で終幕！各地チケット即完売で2万3000人を動員

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私に会いに来てくれてありがとう。またみんなに会いに来ます」(milet)

miletが初のアジアツアー『milet Asia Tour 2024』を、香港ワンマンライブ、ソウルでの音楽フェス参加、上海ワンマンライブ、台北ワンマンライブ2daysという構成で開催し、自身のワンマンライブのみで約2万3,000名を動員。12月1日に台北・Taipei Music Centerにて大盛況で幕を閉じた。

miletは2023年3月に香港での初の海外フェスへの出演を皮切りに、4本の海外フェスに出演し、さらに同年11月には初の海外単独公演を台北にて実施。さらに2024年8月から10月にかけて、日本国内で自身最多となる全21公演のホールツアー『milet live tour “stairs” 2024』を開催し全国約5万人を動員。そして今回、待望の初のアジアツアーを迎えた。

本ツアーは、各地チケット販売開始直後に即完売となり、台北会場にいたっては急遽追加公演も販売、こちらも即完売となるほど話題になっていた。

最終公演の台北では、会場は開演前から鳴り止まぬmiletコールが。異様な熱気に包まれるなか、ライブが始まるやいなや大歓声が巻き起こった。

miletは2024年、大ヒットとなった「hanataba」やテレビアニメ『葬送のフリーレン』エンディングテーマ「Anytime Anywhere」、『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』エンディング主題歌「コイコガレ」、デビュー曲「inside you」、ドラマタイアップ曲として話題となった「us」「Ordinary days」など全19曲を披露。

曲中でも大合唱が響き渡るほど熱狂の渦に包まれ、圧巻の盛り上がりに改めてmiletの海外人気を知らされた。

この熱量にmiletも中国語で「台北に来るのを楽しみにしていました。みんなに会えてうれしいです。私に会いに来てくれてありがとう。またみんなに会いに来ます」など感想を述べた。

なお、2025年2月28日にはmiletがヒロインを務める映画『知らないカノジョ』の公開も決定している。

■『milet Asia Tour 2024 in Taipei』

2024年12月1日(日)台北・Taipei Music Center

<DAY2 セットリスト>

01. コイコガレ

02. Drown

03. Ashes

04. Into the Mirror

05. HELL CLUB

06. Tell me

07. 海原

08. inside you

09. Wings

10. Anytime Anywhere

11. hanataba

12. Undone~Imaginary Love~Higher ※メドレー

13. Flare

14. Ordinary days

15. Who I Am

16. Final Call

17. 絆ノ奇跡

[ENCORE]

18. us

19. Rewrite

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/