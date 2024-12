WurtSが、10月31日に開催した初の日本武道館公演より「ソウルズ」のライブ映像を公開した。なお、ヨルシカ・suisをfeatに迎えた同曲「ソウルズ feat. suis from ヨルシカ」は、フォルクスワーゲン新型「Tiguan」TVCMとして起用され現在放送中だ。

そして、即日ソールドアウトとなった本公演をU-NEXTで12月26日19時より独占ライブ配信することも発表された。

2nd アルバム『元気でいてね。』



▲初回生産限定盤ジャケット画像 ▲初回生産限定盤ジャケット画像

▲通常盤ジャケット画像 ▲通常盤ジャケット画像

◆特典情報「WurtS LIVE AT BUDOKAN スクエアポスター」(315mm ×315mm)「WurtS LIVE AT BUDOKAN オリジナルショッパー」(対象商品:2nd Album 『元気でいてね。』完全生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤)特典デザイン画像:https://sp.universal-music.co.jp/wurts/2nd_album_tokusetsu/UNIVERSAL MUSIC STORE: https://umusic.jp/gFKYgBtg (12月8日(日)23:59まで)◆2nd アルバム『元気でいてね。』商品概要2024年10月30日(水)発売(Streaming / Download:https://lnk.to/Ws_Genkideitene)(特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/wurts/2nd_album_tokusetsu/)-CD収録曲-01. STARDUST02. ソウルズ feat. suis from ヨルシカ フォルクスワーゲン新型「Tiguan」TVCMソング(MV https://youtu.be/XNnyJ7sYVfE)03. ライフスタイル04. After Life05. 没落天使06. NOISE 映画『ブルーピリオド』主題歌07. 大人になるのは08. ミスサンシャイン09. YOU AND I10. 元気でいてね。-Blu-ray収録-<WurtS CONCERT HALL TOUR 機筺2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂)FOUR PAST MIDNIGHTユートピアBORDER寝相タイムラグ!ブルーベリーハニーコズミックSF東京Capital BibleSWAMオブリビエイトリトルダンサーマイティーマイノリティふたり計画MOONRAKERメルトNERVEsBOY MEETS GIRLTalking Box (Dirty Pop Remix)分かってないよ<WurtS LIVEHOUSE TOUR 掘筺2024.07.16 at Zepp Haneda)SF東京VANILLA SKYマイティーマイノリティリトルダンサー檸檬の日々ブルーベリーハニーメルトエヴォリューション遊星X大人になるのはBOY MEETS GIRLNERVEsコズミックNOISEBORDERTalking Box (Dirty Pop Remix)ふたり計画僕の個人主義YOU AND I分かってないよ[完全生産限定盤](CD + Blu-ray + オリジナルグッズ)※WurtSオフィシャルアプリ“W's Project”会員(無料会員含む)、UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品価格:9,900円(税込)品番:PDCN-1943+PDZN-1241※完全生産限定盤と初回生産限定盤は共通仕様■Blu-ray・<WurtS CONCERT HALL TOUR >(2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂)・<WurtS LIVEHOUSE TOUR >(2024.07.16 at Zepp Haneda)■オリジナルグッズアクリルスタンド 全3種のうちランダム1種同梱[初回生産限定盤](CD + Blu-ray)価格:8,800円(税込)品番:UPCH-29478※完全生産限定盤と初回生産限定盤は共通仕様■Blu-ray・<WurtS CONCERT HALL TOUR >(2024.03.28 at 昭和女子大学 人見記念講堂)・<WurtS LIVEHOUSE TOUR >(2024.07.16 at Zepp Haneda)[通常盤]価格:3,300円(税込)品番:UPCH-20680[CDショップ特典]・UNIVERSAL MUSIC STOREオリジナル特典:UNIVERSAL MUSIC STORE限定B2ポスター・TOWER RECORDSオリジナル特典:クリアファイル・Amazonオリジナル特典:メガジャケ・セブンネットショッピングオリジナル特典:トート型エコバッグ・楽天ブックスオリジナル特典:缶バッジ・共通特典:スマホサイズステッカー購入URL:https://lnk.to/Ws_2ndalbum