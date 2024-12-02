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01. STARDUST
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04. After Life
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1·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS OPEN 17:00 / START 18:00 Guest Artist¡§Saucy Dog
1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside OPEN 17:30 / START 18:30 Guest Artist¡§Chilli Beans.
1·î22Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside OPEN 17:30 / START 18:30 Guest Artist¡§¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
1·î27Æü¡Ê·î¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya OPEN 17:30 / START 18:30 Guest Artist¡§¤Ë¤·¤Ê
1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya OPEN 17:30 / START 18:30 Guest Artist¡§[Alexandros]
2·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00 Guest Artist¡§PEOPLE 1
2·î5Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (Tokyo) OPEN 17:30 / START 18:30 Guest Artist¡§UNISON SQUARE GARDEN
2·î6Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (Tokyo) OPEN 17:30 / START 18:30 Guest Artist¡§ASIAN KUNG-FU GENERATION
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1F ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§5,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ 2F »ØÄêÀÊ¡§6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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