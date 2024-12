NOAとNovel Coreを客演に迎えたAyumu Imazuの新曲「SOLO(feat.NOA, Novel Core)」のミュージック・ビデオが公開された。この映像は、2024年11月15日(金)、16日(土)に東京・Spotify O-EASTで開催された自主企画LIVE<AYUMU IMAZU presents “SOLOS”>の当日、開場前の僅かな時間の中でO-EASTを舞台に撮影されたものだ。Ayumu Imazu、NOA、Novel Coreの3者それぞれの“ソロアーティストとしてあり続ける覚悟”がリアルに映し出される映像となった。

■LIVE情報(海外)



【MAX: The Lounge, The Party, The Afterparty.A Three Night Experience.】CHICAGO(The Lounge)日程:Tuesday, Feb 11, 2025会場:Subterranean, Upstairs, Chicago, IL時間:Doors: 6:30PM | Show: 7:30PMCHICAGO(The Party)日程:Wednesday, Feb 12, 2025会場:Subterranean, Upstairs, Chicago, IL時間:Doors: 6:30PM | Show: 7:30PMCHICAGO(The Afterparty)日程:Thursday, Feb 13, 2025会場:Subterranean, Upstairs, Chicago, IL時間:Doors: 6:30PM | Show: 7:30PMNEW YORK(The Lounge)日程:Sunday, Feb 23, 2025会場:Bowery Ballroom, New York, NY時間:Show: 7:00PMNEW YORK(The Party)日程:Monday, Feb 24, 2025会場:Bowery Ballroom, New York, NY時間:Show: 7:00PMNEW YORK(The Afterparty)日程:Tuesday, Feb 25, 2025会場:Bowery Ballroom, New York, NY時間:Show: 7:00PMLOS ANGELES(The Lounge)日程:Saturday, Mar 8, 2025会場:Troubadour, West Hollywood, CA時間:Doors: 7:00PMLOS ANGELES(The Party)日程:Sunday, Mar 9, 2025会場:Troubadour, West Hollywood, CA時間:Doors: 7:30PMLOS ANGELES(The Afterparty)日程:Monday, Mar 10, 2025会場:Troubadour, West Hollywood, CA時間:Doors: 7:30PM出演:MAXサポートアクト:Ayumu ImazuチケットURL:https://linktr.ee/3nightstour※日程は現地時間の表記となります。