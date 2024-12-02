Ayumu Imazu、「SOLO（feat.NOA, Novel Core）」ミュージック・ビデオを公開
NOAとNovel Coreを客演に迎えたAyumu Imazuの新曲「SOLO（feat.NOA, Novel Core）」のミュージック・ビデオが公開された。
この映像は、2024年11月15日（金）、16日（土）に東京・Spotify O-EASTで開催された自主企画LIVE＜AYUMU IMAZU presents “SOLOS”＞の当日、開場前の僅かな時間の中でO-EASTを舞台に撮影されたものだ。Ayumu Imazu、NOA、Novel Coreの3者それぞれの“ソロアーティストとしてあり続ける覚悟”がリアルに映し出される映像となった。
NOA
Novel Core）
なお、2025年2月にはアメリカのシンガー・MAXが開催するアメリカ3大都市ツアーにAyumu Imazuが出演することが決定となった。その後、2025年3月20日（木・祝）：東京・LINE CUBE SHIBUYAを皮切りに4月5日（土）：福岡・福岡国際会議場メインホール、4月12日（土）：愛知・PORTBASE、4月27日（日）：大阪・NHK大阪ホールで開催となる、日本国内4大都市を巡る自身初のホールツアーも決定している。
Ayumu Imazu デジタルシングル「SOLO（feat.NOA, Novel Core）」
https://ayumuimazu.lnk.to/solo
＜Ayumu Imazu HALL TOUR 2025＞
東京・LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 17：00 / START 18：00
Info.SOGO TOKYO 03-3405-9999 / https://sogotokyo.com
2025年4月5日（土）
福岡・福岡国際会議場メインホール
OPEN 17：00 / START 18：00
Info.キョードー西日本 0570-29-2424 / https://www.kyodo-west.co.jp/
2025年4月12日（土）
愛知・PORTBASE
OPEN 17：00 / START 18：00
Info.サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 / https://www.sundayfolk.com/
2025年4月27日（日）
大阪・NHK大阪ホール
OPEN 17：00 / START 18：00
Info.キョードーインフォメーション 0570-200-888 / https://kyodo-osaka.co.jp/
チケット：7,500税込［全指定席］※愛知公演のみ、別途ドリンク代を頂きます。
https://ayumuimazu.com
■LIVE情報（海外）
CHICAGO（The Lounge）
日程：Tuesday, Feb 11, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors： 6：30PM | Show： 7：30PM
CHICAGO（The Party）
日程：Wednesday, Feb 12, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors： 6：30PM | Show： 7：30PM
CHICAGO（The Afterparty）
日程：Thursday, Feb 13, 2025
会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL
時間：Doors： 6：30PM | Show： 7：30PM
NEW YORK（The Lounge）
日程：Sunday, Feb 23, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show： 7：00PM
NEW YORK（The Party）
日程：Monday, Feb 24, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show： 7：00PM
NEW YORK（The Afterparty）
日程：Tuesday, Feb 25, 2025
会場：Bowery Ballroom, New York, NY
時間：Show： 7：00PM
LOS ANGELES（The Lounge）
日程：Saturday, Mar 8, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors： 7：00PM
LOS ANGELES（The Party）
日程：Sunday, Mar 9, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors： 7：30PM
LOS ANGELES（The Afterparty）
日程：Monday, Mar 10, 2025
会場：Troubadour, West Hollywood, CA
時間：Doors： 7：30PM
出演：MAX
サポートアクト：Ayumu Imazu
チケットURL：https://linktr.ee/3nightstour
※日程は現地時間の表記となります。
◆Ayumu Imazu オフィシャルサイト