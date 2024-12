羊文学、映画『岬のマヨイガ』主題歌「マヨイガ」を『FLASH THE FIRST TAKE』でパフォーマンス

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌「Burning」パフォーマンスに続く第2弾!

羊文学が『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。

先日、TVアニメ『【推しの子】』第二期ED主題歌「Burning」で『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場した羊文学。今回は第2弾パフォーマンスとして「マヨイガ」を公開。

「マヨイガ」は2021年にリリースされた映画『岬のマヨイガ』の主題歌。日本だけでなく、海外でも多くのファンに愛されている、羊文学の人気曲のひとつ。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。限られた秒数・空間のなか、60秒で表現されるアーティストの一瞬を、 『FLASH THE FIRST TAKE』で感じられるコンテンツ。

また、羊文学は12月11日に放送される『2024 FNS歌謡祭』にも出演予定。

