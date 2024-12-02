¡Ö¤ª¸ß¤¤´â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð´²²ò¤«¤é4Ç¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢ÇÙ¤¬¤ó³Ø²ñ¤Ç¶¦±é¤·¤¿²ÏÂ¼Î´°ì¤ÈàÁá´üÈ¯¸«á¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ö¤¼¤Ò¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ê61¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÇÙ¤¬¤ó³Ø²ñ¡×¤Î»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¡ÖLUNA SEA¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë²ÏÂ¼Î´°ì¤µ¤ó¤È¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¤µ¤ó¤ÏÇÙÀþ¤¬¤ó¡¢»ä¤Ï°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²ÏÂ¼¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ó¤âÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤â´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¼£¤ê¤âÁá¤¯5Ç¯·Ð¤Ã¤Æà´°¼£á¤È¸À¤¦¾õ¶·¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢»ä¤Ï¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¤ó¤ÇÈ¯¸«»þ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÉÂ¾õ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¹¬¤¤³Þ°æ¥¢¥Ê¤Ï¸½ºß¤Ïà´°Á´´²²ò¡ÊÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤¬¤Û¤Ü¾Ã¼º¤·¤¿¾õÂÖ¡Ëá¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¡ÊÁá´üÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¡ËÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆâ»ë¶À¼ê½Ñ¤ÇÆþ±¡´ü´Ö¤Ï5Æü¡¢»ä¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡´ü´Ö¤Ï4¤«·îÈ¾¡£¼£ÎÅÈñ¤Ï°ì·å°ã¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÁá´üÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À¤òÀâÌÀ¡¢Åê¹Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤âË»¤·¤¤¤È¤«¸À¤ï¤º¤ËÀ§Èó¤¬¤ó¸¡¿Ç¡¦¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£