¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯àÊ¿À®¤Î²ÎÉ±áÅÁÀâ¥¸¥ã¥±¡¢ÈþÇØÃæ¡¢¥Ó¥¥Ë¡Ä²û¤«¤·¼Ì¿¿ÂçÊü½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×
¡¡¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÊ¿À®¤ò¶î¤±È´¤±¤¿48ºÐ¤Î½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼¡¡¹¤È²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïà¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼á¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤ò¤¤º¤¤¤¿hitomi¡£
¡¡º£Ç¯²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë48ºÐ¤Ï¡¢²û¤«¤·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢24Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ê¤É¡¢Ï¢ÆüÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö´ÝÊ¸»ú²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Îº¢¡¢¥Þ¥¸ÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö8¥»¥ó¥ÁCD²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤âÁÇÅ¨¤À¡Á¡×¡Ö²û¤«¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£