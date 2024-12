総合カルチャーサイト・リアルサウンドのYouTubeチャンネルでは、新番組『HIP HOPリリック語りBAR』がスタート。ヒップホップの名曲にまつわる知られざる秘話を、リリックを解説しながら紐解いていく。

第1回のテーマは「ビーフ」。今年話題になったケンドリック・ラマー vs ドレイクを皮切りに、過去の歴史に残るビーフについて深く掘り下げる。

後編となる今回は、「Dr. Dre vs Eazy-E」「Eminem vs Evidence」にフォーカス。ビーフに発展した経緯やロジカルなディスの内容、さらにはDr. Dre vs Eazy-Eのビーフが“実は嘘だったのではないか”という仮説の立証から、Eminemの意外な弱みを突いたEvidenceの攻撃まで……具体的なリリックを取り上げながら徹底解説。

MCは、ラッパー、MV監督、映像クリエイター、音楽ライターなどとしてマルチに活躍するKaz Skellingtonが担当する。

