バイエルン・ミュンヘンに今季最初の試練が訪れようとしている。



ボルシア・ドルトムントとのデア・クラシカーで負傷交代したバイエルン所属のイングランド代表FWハリー・ケインは約2週間ほど戦線から離脱するようだ。『Sky Sport』が伝えている。



2023年8月にバイエルンとブンデスリーガ史上最高額となる約1億ユーロの移籍金で、下部組織から育ったトッテナム・ホットスパーから移籍してきたケイン。ブンデスリーガのデビューシーズンとなった昨季はリーグ戦32試合で36ゴール8アシストと得点王に輝くなど圧巻の活躍。今季もここまでクラブの絶対的なエースとして躍動していた。





Harry Kane stays quiet until he hears the best finisher in football history @statsports pic.twitter.com/fM2XU8e7Ns