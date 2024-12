3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが2日、都内で「Mrs. GREEN APPLE『デビュー10周年企画』記者発表」を開いた。メンバーの大森元貴(Vo/Gt)、若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)が登場し、来年デビュー10周年に向けた企画の詳細を発表した。10周年を記念したロゴや新たな写真を公開したほか、7月8日に『10』というタイトルのベストアルバムの発売、横浜で2日間で10万人規模の野外ライブの開催を発表した。

さらに「LANDMARK」とした全国商業施設等でのコラボ企画、「EXHIBITION」とした展覧会の実施、「HEADLINER SHOW IN KOREA」とした初韓国での単独ライブ、「DOCUMENTARY FILM」としたドキュメンタリー映像の公開と、8つの企画を明かした。企画について大森は「JAM'S(ファンの総称)のみなさんにどれだけ楽しんでもらえるか、ワクワクしてもらえるかということについて考えてきました」とコメント。バンドの「Magic」というタイトルの楽曲を挙げて「マジカルな1年にしたいという思いから『マジカル10イヤーズ』とした」と説明した。なおこの日の記者発表は、11月20日のライブ『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』でフライヤーを配布し、YouTubeで生配信すると発表していた。同バンドは今年、「ライラック」を皮切りとした5ヶ月連続タイアップ曲リリースや、日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』、世界最大級の音楽特化型アリーナ・Kアリーナ横浜での初の定期公演『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』、韓国での映画公開も発表された音楽劇のライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』など、多様な活動で話題を集めていた。【Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年企画】●MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO●MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO●MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』発売日:2025年7月8日(火)●MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2デイズ、10万人規模の野外ライブを開催日時:2025年7月26日(土)、27(日)場所:神奈川県横浜市・山下ふ頭●MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設とコラボレーション●MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION2025年秋から全国で展覧会を開催●MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA初の韓国公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」開催日時:2025年2月15日(土)、16日(日)場所:KOREA UNIVERSITY TIGER DOME(高麗大学校ファジョン体育館)チケット販売日(先着):2024年12月11日20時●MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM初のドキュメンタリー映画の製作が決定