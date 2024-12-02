ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８４ｂｐ、拡大一服も仏政局不透明感は高い
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８４ｂｐ、拡大一服も仏政局不透明感は高い
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.042
フランス 2.88（+84）
イタリア 3.247（+121）
スペイン 2.76（+72）
オランダ 2.286（+24）
ギリシャ 2.897（+86）
ポルトガル 2.508（+47）
ベルギー 2.654（+61）
オーストリア 2.484（+44）
アイルランド 2.354（+31）
フィンランド 2.513（+47）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 2.042
フランス 2.88（+84）
イタリア 3.247（+121）
スペイン 2.76（+72）
オランダ 2.286（+24）
ギリシャ 2.897（+86）
ポルトガル 2.508（+47）
ベルギー 2.654（+61）
オーストリア 2.484（+44）
アイルランド 2.354（+31）
フィンランド 2.513（+47）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）