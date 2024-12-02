ユーロ圏　１０年債利回り格差 仏８４ｂｐ、拡大一服も仏政局不透明感は高い
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　2.042
フランス　　　2.88（+84）
イタリア　　　3.247（+121）
スペイン　　　2.76（+72）
オランダ　　　2.286（+24）
ギリシャ　　　2.897（+86）
ポルトガル　　　2.508（+47）
ベルギー　　　2.654（+61）
オーストリア　2.484（+44）
アイルランド　2.354（+31）
フィンランド　2.513（+47）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）