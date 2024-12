▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 1本目▶2024年11月28日(木) 千葉LOOK▶書き手:佐々木亮介(Vo, G)◆ ◆ ◆“ライブが終わってから次の日ライブまでに書く”という予定で始めたんですが、最初のライブの次の日がもうライブということと、それより煮物(じゃが無しの肉じゃが:肉を炒め、人参と玉葱を炒め、水を入れて、醤油砂糖みりん酒、白滝を加え煮込み、いんげんを別に茹でておき、煮終わったらいんげんを混ぜる。じゃが無しはじゃがが手元になかった為)を煮るということを優先した結果、もう今は次のライブの30分前ということですので、こんなことしてる場合ではないのではないか、と感じています。

