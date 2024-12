Waiveがセルフカバーアルバム『BLUE ALBUM』をリリースした11月27日、盟友MUCCを迎え、2マンライヴ第三弾<VS GIGS 「MUCC WAIVE ILLUSION ‘24」>を渋谷Spotify O-EASTで開催した。その前日にWaiveは日本武道館での解散ライヴの日程を2026年1月4日であると発表するなど、注目が高まるなかで互いに熱くぶつかり合ったライヴ本編と、ある意味では圧巻のアンコールセッションの模様をお届けしよう。

