PIERROTが2025年2月8日および9日、東京・有明アリーナにて11年ぶりのワンマンライブ<END OF THE WORLD LINE>を開催することは既報のとおり。本日12月2日18時より、PIERROTのTikTok公式アカウントとThreads公式アカウントがオープンしたほか、オフィシャルファンクラブ“Arlequin”ではメンバーインタビューが掲載されるなど、同ワンマンに向けて精力的に準備を進めている。

■<PIERROT「END OF THE WORLD LINE」>

2025年2月8日(土) 東京・有明アリーナ

open16:00 /start17:00

2025年2月9日(日) 東京・有明アリーナ

open15:00 /start16:00

▼チケット

【オフィシャルサイト / SNS先行】

受付期間:12月2日(月)12:00〜12月8日(日)23:59

https://pierrot.jpn.com/live









■LIVE Blu-ray & DVD『ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- 』

2025年4月2日(水)リリース

詳細:https://pierrot.jpn.com/info/20241129

◆PIERROT オフィシャルTikTok

◆PIERROT オフィシャルThreads

◆PIERROT オフィシャルサイト

◆PIERROT オフィシャルX

◆PIERROT オフィシャルInstagram

◆PIERROT オフィシャルYouTubeチャンネル

◆PIERROT オフィシャルFC “Arlequin”

ワンマン<END OF THE WORLD LINE>チケットのファンクラブ先行は即ソールドアウト。2024年10月に開催されたDIR EN GREYとのジョイントライブ<ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- >での好演や、11年ぶりのワンマンということでチケットの争奪戦が起こっているという。そんな中、SNSでのチケット詐欺トラブルがあるとして、PIERROT公式サイトでは「本公演のチケットは“チケット不正転売禁止法”の対象となる“特定興行入場券(特定チケット)”です。チケットの転売や違法売買は禁止です」とアナウンスするなど、昨今横行しているSNSを悪用したチケット詐欺に対して警鐘を鳴らし、注意喚起を促した。また、主催者公認の“定額トレード受付”を実施することも告知。“定額トレード受付”とは、やむを得ずイベントへ参加できなくなった人を対象に、そのチケットを希望する人へ定価で再販できる公式のトレードサービスだ。ワンマン<END OF THE WORLD LINE>のチケットは、12月2日(月)昼12時よりオフィシャルサイト/SNSでの先行受付がスタートした。18歳以下を対象とした“UNDER18チケット”の販売も予定している(詳細は後日発表)。