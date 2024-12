2024年の東京ディズニーリゾートを彩った音楽を一挙に楽しめるアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2024〜』が、CD/デジタルでリリースされることが決定!

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンし、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに数多くの新しいエンターテイメントが誕生した2024年を音楽で振り返る、新たな出会いを彩った素晴らしい音楽の数々を、一挙に楽しめる1枚です☆

『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2024〜』CD/デジタル

CD価格:3,630円 (税込)

CD仕様:1CD+歌詞&写真付き36Pブックレット/封入特典 グリーティングカード

購入特典:共通特典 未定/Amazon特典 メガジャケ

※デジタルのダウンロード定価は各ストアに準じます

発売日:2025年1月29日(水)

予約受付開始日:2024年12月2日(月)

予約受付店舗:各販売店

収録楽曲:

“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング ※初音源化ニューイヤーズ・グリーティング(東京ディズニーシー)※初音源化ニューイヤーズ・グリーティング(東京ディズニーランド)※初音源化ミニー@ファンダーランド(エディット・バージョン)※初CD化ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より) ※初CD化クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(ピートフロート)※初音源化ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(エディット・バージョン)※初CD化ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(ショーモード:ミッキーマウス/マレフィセント/ジャファー)※初音源化ディズニー・ハロウィーン・グリーティング(2024)※初音源化

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

東京ディズニーリゾートの1年間を音楽で綴る決定盤シリーズの第2弾として『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2024〜』をリリース。

すべて初音源化または初CD化された全9曲が収録されています。

CDには歌詞、写真を掲載したオールカラー仕様になった、36ページのブックレット付き。

封入特典として、グリーティングカードが付いてきます。

東京ディズニーシー「”ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」の音楽が初音源化

東京ディズニーシーでは、新テーマポート「ファンタジースプリングス」のグランドオープンに先駆けて、2024年4月9日から6月30日までの期間、スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」が開催されました。

その中で公演された水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」の楽曲の初音源化が実現!

“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」ショー “ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」ショー 続きを見る

魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界「ファンタジースプリングス」への期待をより一層盛り上げた1曲です。

2024年にリニューアルされた「ニューイヤーズ・グリーティング」も初音源化

2024年の1月には、お正月限定のスペシャルイベントを実施。

東京ディズニーシーと東京ディズニーランドの「ニューイヤーズ・グリーティング」は音楽が一新され、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが新年の始まりをお祝いしました。

音楽一新、4年ぶりにバンドも登場!東京ディズニーランド“東京ディズニーリゾートのお正月2024”ニューイヤーズ・グリーティング 音楽一新、4年ぶりにバンドも登場!東京ディズニーランド“東京ディズニーリゾートのお正月2024”ニューイヤーズ・グリーティング 続きを見る

お正月ならではの華やかなパレードを彩った、その新たな音楽を、今回初音源化されます。

ディズニー・パルパルーザ」からの初音源化楽曲、待望の初CD化楽曲にも注目

2024年1月にスタートした、東京ディズニーランドの新たなスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」

第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 続きを見る

これまでデジタル配信のみで楽しむことができた第1弾「ミニーのファンダーランド」より「ミニー@ファンダーランド(エディット・バージョン)」

ミニー@ファンダーランド!東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」エンターテイメントプログラム ミニー@ファンダーランド!東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」エンターテイメントプログラム 続きを見る

第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」より「ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より)」が初めてCDに収録。

さらに、東京ディズニーリゾートのエンターテイメントに初めて登場した、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ初期から活躍するキャラクター「ピート」がフィーチャーされた「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(ピートフロート)」の初音源化も実現しました。

クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」パレード クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」パレード 続きを見る

「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」からはショーモードの音楽も初登場

2024年10月1日から11月7日に開催された「ディズニー・ハロウィーン2024」では、東京ディズニーランドのお昼のパレードがリニューアル。

新たに始まった「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」が大きな話題となりました。

ドクター・ファシリエが初登場!東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”パレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」 ドクター・ファシリエが初登場!東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”パレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」 続きを見る

その「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」のエディット・バージョンが初CD化。

さらに、待望の声の多かったショーモードの音楽から「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(ショーモード:ミッキーマウス/マレフィセント/ジャファー)」が初音源化されます。

また、東京ディズニーシーからも、新しい演出が加わったエンターテイメントプログラムの音楽「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング(2024)」が初音源化されました。

ディズニー・ハロウィーン・グリーティング!東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”エンターテイメントプログラム ディズニー・ハロウィーン・グリーティング!東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2024”エンターテイメントプログラム 続きを見る

各エンターテイメントの写真が満載のブックレット、封入特典も必見

楽曲の歌詞に加えて、ショーやパレードの写真もたっぷり掲載された、オールカラー36ページのブックレットを封入。

各エンターテイメントの楽曲と一緒に、2024年のパークの思い出がたっぷり詰まった写真の数々が楽しめる、充実の内容です。

さらに、封入特典として「グリーティングカード」もお届け。

ジャケットデザインがかわいいカードの裏面には、メッセージを書くことができる仕様となっています。

2024年の東京ディズニーリゾートを彩った音楽を一挙に楽しめるアルバム。

2025年1月29日より販売される『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2024〜』の紹介でした☆

© Disney

※発売日、仕様等は、変更となる可能性があります

※パーク先行販売は未定です。決定次第配信となります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2024年のパークを音楽で振り返る!『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2024〜』 appeared first on Dtimes.