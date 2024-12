大阪大学医学部卒業後、内科医から研究の道へ進み、京都大学医学部講師などを経て、大阪大学大学院で生命機能研究科および医学系研究科の教授を長年務めてきた、仲野徹さん(現大阪大学名誉教授)。ご自身曰く専門の「いろんな細胞がどうやってできてくるのだろうか」学に関する著書も多く、ノンフィクション書評サイト「HONZ」や新聞書評に執筆するなど、大の読書家としても知られている。

面白くて、気づいたら深夜になっていました



ドラマ10「宙わたる教室」(NHK総合 毎週火曜 夜10:00〜)より定時制高校科学部の実験シーン

そんな仲野先生が好んで読むのはノンフィクション、とりわけ伝記で、「ふだん小説はあまり……」というが、伊与原新さんの青春科学小説『宙わたる教室』については、早くから絶賛のコメントを寄せていた。

「読み始めたら面白くて、気づいたら深夜になっていました。(伊与原さんが小説の着想を得た定時制科学部のある)大手前高校の全日制だったので、同じ教室を定時制が使っていて、机に物を置いて帰ったらあかんかったことも思い出したり(笑)。伊与原さんの専門がいかされた壮大な『実験』の話、最高でした。映画にしてほしい」

実験部分だけは少し分かりづらいという声も上がった本作だが、仲野先生はさすがの理系脳(?)で「ぜんぜん問題なかったですが、言われてみれば難しいかも!? 一瞬、鉄球が発射されるから、引力は関係ないんちゃうかと思ったのですが、砂の巻き上がりかたを調べるんやから、大いに関係ありますね」と、さらりと返してくれた。

こうして『宙わたる教室』単行本の初版帯には、「伊与原さんの専門がいかされた壮大な『実験』の話、最高でした」という、仲野先生のコメントが掲載されることとなったのだ。

「ベタなのですが、それにはちょっと理由が――『実験』とカギ括弧付きにしたのは、高校生が本の中でおこなう実験だけに意味を限定させないためです。というのも、理科教師の藤竹が、定時制高校における教職を自分にとっての壮大な『実験』として捉えていたのではないか、という印象を持ったからなんですね。最後までストーリーを知ると、そう感じられる方も多いのではないでしょうか。短いコメントでは、ぜんぜん言い尽くせてませんけど、気持ちとしてはそうやった、ということです」

ドラマは想像よりも、はるかにレベルが高い

書籍の発売後、担当編集者を通じて作者の伊与原新さんと会う機会もあった。その時には、漠然と「課題図書になったらいいですね」とか、「ドラマになったら面白そう」といった話も上ったが、まさかこの「予言通り」に、第70回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高等学校の部)に選ばれ、10月からNHKでテレビドラマもスタートするとは思いもよらないことだった。

「いずれにせよ、むっちゃ嬉しいですね! ドラマはもっと青春ドラマっぽくなるんかと思ってたのですけど、はるかにレベルが高い。本を読んだ時は挿絵もないので、物理を知らない人にとっては、実験の意義、装置の意味とか作製とかイメージしにくいかな、という心配もありました。そのところをテレビドラマでは実にうまく作られていてびっくりです。素晴らしいキャスティングとも思っていたけど、大好きなイッセー尾形さんが実にいい味を出していて、第4話(『金の卵の衝突実験』)の演技には泣かされました」

とにかく「ドラマは必見ですし、本もすごく売れているそうで、それもむっちゃ嬉しい」と、仲野教授が太鼓判を押す『宙わたる教室』。NHKドラマ10では最終回に向けますます盛り上がりを見せており、Amazon Prime Videoでも配信中だ。

仲野徹(なかの・とおる)

大阪生まれ。大阪大学医学部医学科卒業後、内科医から研究の道へ。ドイツ留学、京都大学医学部講師、大阪大学微生物病研究所教授を経て、2004年から大阪大学大学院医学系研究科病理学教授。12年日本医師会医学賞受賞。22年退官、現大阪大学名誉教授。趣味はノンフィクション読書、僻地旅行、義太夫語り。最新刊に『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』 (ミシマ社)。

