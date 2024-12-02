Ãæ¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¥ä¥ó¡¦¥º¡¼(ÍÌ»ç)¤Î½¸ÂçÀ®¡ª¸ÅÁõÈþÃË»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖÄ¹Áê»×¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ
¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï"90¹¡(90Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì)4Âç½÷Í¥"¤Î1¿Í¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¥ä¥ó¡¦¥º¡¼(ÍÌ»ç)¡£º£Ç¯11·î¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¤¬¤«¤«¤ëÈà½÷¤Î¶áÇ¯¤ÎÂåÉ½ºî¤¬¡¢"4¿Í¤ÎºÇ½Ü¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥"¤ÈÊ£»¨¤ÊÎøÌÏÍÍ¤ò±é¤¸¤¿¡ÖÄ¹Áê»×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
2023Ç¯²Æ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô30²¯²óÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°µÅÝÅª»Ù»ý¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢Ìó1Ç¯±Û¤·¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤â¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÈÀê¤¹¤ëµÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò¼ùÎ©¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Åö¤¿¤êÌò¤òÆÀ¤¿¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Áê¼êÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢12·î9Æü(·î)¤è¤ê±ÒÀ±·à¾ì¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¥È¥ó¡¦¥Û¥¢¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òºî¼Ô¼«¿È¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡ÖÄ¹Áê»×¡×¤Ï¡¢²¦ÈÞ¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀÊÌ¤òµ¶¤ê"ÃËÀ°å»Õ¡¦玟¾®Ï»"¤È¤·¤Æí÷¤·¤¯À¸¤È´¤¯°Û¿§¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾®Ôð(¥ä¥ó¡¦¥º¡¼)¤È¡¢Èà½÷¤ò¼è¤ê´¬¤¯4¿Í¤Î"¸ÅÁõÈþÃË»Ò"¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÀÚ¤Ê¤¤Îø¤ÎÊª¸ì¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÁ°È¾¡¢Äã¤á¤ËÍÞ¤¨¤¿À¼¤äÃË¤Ã¤Ý¤¤½êºî¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»°ËçÌÜ¥¥ã¥é¡¦¾®Ï»¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯±é¤¸¤¿¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ç¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë²¦¤ÎÂ¹É±¡¦¾®Ôð¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯ÑÛ¤È¤·¤¿½÷ÀÁü¤òÂÎ¸½¡£Â³¤¯¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾®Ôð¤È4¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÊ£»¨¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£Í§¾ð¤äÎø°¦¤Î´Ø·¸À¤Ë¡¢µìÃÎ¤Î¾ð¤âÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¿¼¤ß¤¢¤ë´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤ÇÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿½¾Ëå¤Î¾®Ôð¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿À¾±ê瑲玹(¥¸¥ã¥ó¡¦¥ï¥ó¥¤¡¼¡¿Ä¥ÈÕ°Õ)¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð"ºöÎ¬·Ï¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò"¡£¿ë¤ËÀ¾±ê²¦¤Î°Ì¤Ë½¢¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¾®Ôð¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñ¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËË¾¤Þ¤Ìº§Îé¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
º§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾®Ôð¤Ë´ó¤êÅº¤¦"Å®°¦·Ï¸«¼é¤êÃË»Ò"¤ÎÅÉ»³蓂(¥É¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¡¿ûç°Ù)¤Î°ìÅÓ¤ÊÎø¿´¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¾®Ôð¤È¤ÏÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¹ç¤¦´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¸ß¤¤¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤¤´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿¾®Ôð¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê°¦¤òÊû¤²¤ë¤Î¤¬¡¢"²¶ÍÍ·Ï¥ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò"¤Î·³»Õ¡¦ÁêÌø(¥¿¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¡¿ÃÉ·ò¼¡)¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÁý¤·¤ÆÊñÍÆÎÏ¤¢¤ëÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¾®Ôð¤Îº§Ìó¼Ô¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬"ÁÖ²÷·Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÃË»Ò"¤ÎÀÖ¿åËÎ´(¥ï¥ó¡¦¥Û¥ó¥¤¡¼¡¿²¦¹°µ£)¡£¤À¤¬¾®Ôð¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÌ¤Î±¿Ì¿¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë...¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç°ì±þ¤Î·èÃå¤ò¸«¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Í¤Î¿´¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Îø¿´¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¾®Ôð¤È¡¢"¡ÖÄ¹Áê»×¡×ÈÇF4"¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤瑲玹¡¦ÁêÌø¡¦ÅÉ»³蓂¡¦ËÎ´¤ÎÀÚ¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜºî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿4¿Í¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£¸Å¶×±éÁÕ¤ËÄ©¤ó¤ÀÅÉ»³蓂Ìò¥É¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµÞî±Á´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¿áÂØ¤¨¤Ê¤·¤Î¼Â±é¤ËÄ©¤ß¡¢ÁêÌøÌò¤Î¥¿¥ó¡¦¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä·õ½Ñ¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤È¶¦¤ËOST¤Ë¤â»²²Ã¤·ÈþÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
瑲玹Ìò¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥ï¥ó¥¤¡¼¤Ï10Ô°Ê¾å¤Î¸ºÎÌ¤ËÎå¤ß¡¢´°àú¤ÊÌòºî¤ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¡¢ËÎ´Ìò¤Î¥ï¥ó¡¦¥Û¥ó¥¤¡¼¤ÏÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤ÅÇ·ì¥·¡¼¥ó¤ò1È¯OK¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¸½¾ì¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½Ü¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤è¤ê¿¼¤ß¤¢¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡ÖÄ¹Áê»× ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¾®Ôð¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«...¡£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·ëËö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤È"¡ÖÄ¹Áê»×¡×ÈÇF4"¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
Ä¹Áê»×(¤Á¤ç¤¦¤½¤¦¤·) ¥·¡¼¥º¥ó2
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î9Æü(·î)21:00¡Á
¢¨Ëè½µ(·î)21:00¡Á(2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷)
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±ÒÀ±·à¾ì
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹